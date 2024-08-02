工程師職缺差距近20倍 ! 波音降低對中依賴、轉向「這國」

美國收緊中國技術人才策略，美國波音填補人才缺口，正轉向印度招聘職位。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年美商波音（Boeing）發生一連串飛安醜聞，重創波音招牌，加上為降低對中國的依賴，波音面臨員工不斷流失，為填補人才缺口，正轉向印度招聘，在印度招聘的工程師數量是中國的近20倍。

《南華早報》指出，波音正努力應對數十年來最大的安全和管理危機。波音表示，在中國擁有約2200名員工，在印度則擁有6000多名員工，印度商用航空機隊規模約為中國的6分之1。

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截至本週三（7月31日），波音招聘網站上，中國區有5個職位空缺，其中3個是工程職位。與此同時，印度則有 83個職位空缺，其中58個為工程職位，相當於中國的 19倍。據報導，雙方職缺差距至少持續了幾週。

報導指出，自1970年代以來，波音與中國建立了密切聯繫，在中國開設了多家合資企業，包括工程、維護和研究中心，以及737完工和交付中心。而波音的第1位工程師也是來自中國。

但現在，許多美國大公司都將印度視為目標，該地區已成為美國企業尋求將其製造基地多元化，以遠離中國的新基地。

波音於在7月31日釋出最新財報，第2季虧損逾10億美元，營收也仍呈年減，同時波音也宣佈新任執行長人選，期盼營運能東山再起。

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