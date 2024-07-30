聯發科（2454）在英國對華為提出侵犯專利權告訴。（歐新社）

1.美股4大指數上週五（26日）全面反彈，台股週一（29日）在台積電（2330）開盤上漲18元，以942元開出，指數開盤漲202.16點，以22321.37點開出，在台積電領軍電子股反彈，傳產與金融也全面走揚下，指數開高走高，漲逾350點，來到22471點，不過，在矽智財創意摜殺跌停，領電子股下殺，傳產股也翻黑，指數開高走低，盤中一度回測平盤，所幸，在台積電與金融股撐盤下，終場漲45.28點，收22164.49點，成交量3992億元。

2.中國電信設備巨頭華為在中國對聯發科（2454）提出侵犯專利權告訴後，傳聯發科及其子公司寰發公司（HFI Innovation）與MTK Wireless也啟動反擊，在英國法院對華為提起訴訟，控告華為侵犯該其專利。對於上述報導，聯發科回應表示，公司訴華為案件已進入司法程式，所以不予評論。而華為方面則未公開回應此事。

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3.中鋼週一（29日）公布2024上半年營收1883.26億元、年增1%；營業利益20.72億元、年增47%；稅前淨利34.98億元、年增108%。中鋼表示，主要是受惠於鋼鐵業銷售數量、單位毛利成長，加上工程契約變更認列利益，以及礦業投資獲配股利及利息收入增加，助攻業外收入增加。

4.長興（1717）29日公告自結6月稅前盈餘1.34億元、年減6.14％，每股稅前盈餘0.11元；不過，累計1-6月稅前盈餘13.42億元、年增79.52％，每股稅前盈餘1.14元，長興預期今年仍是朝營收成長目標邁進。

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