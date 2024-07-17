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滙豐公布新執行長 CFO艾橋智接任

2024/07/17 15:57

滙豐委任艾橋智 （Georges Elhedery）為集團下一任執行長。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕匯豐控股（HSBC Holdings）執行長祈耀年（Noel Quinn）今年4月底意外宣佈退休，市場關注誰是繼任者。滙豐今（17日）公布答案，宣布委任現任財務長（CFO）艾橋智 （Georges Elhedery） 為集團下一任執行長，任命將於9月2日起生效。

綜合媒體報導，匯豐表示，現任執行長祈耀年將於同日（9月2日）退任職務，在離職前，祈耀年將協助艾橋智循序漸進地交接職務。而艾橋智將於過渡期內，繼續擔任集團財務長職務。

滙豐集團主席杜嘉祺表示，很高興確認艾橋智為下任滙豐集團執行長，誇讚艾橋智是一位出色的領袖和銀行家，期待他領導滙控走向另一階段的發展及成長。

根據介紹，艾橋智於2005年加入滙豐，去年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，艾橋智也曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，以及中東、北非及土耳其地區執行長等。

截至台北時間17日下午3點45分，匯豐股價暫報663.2便士純正，跌幅0.12%。

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