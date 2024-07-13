韓電池商深化與中企合作 韓媒嘆猶如吃毒藥

韓國電池行業積極與中國企業合作，韓媒憂心忡忡。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國電池商考量價格競爭力，正與中國企業緊密合作。除了浦項與華友鈷業成立合資公司，聚焦電池回收業務外，LG Energy Solutions 也增加中國零件製造商的供貨比例，以利海外市場價格競爭；韓華Q CELLS則決定與一家中國電池公司合作。韓媒感嘆，儘管韓商知道與中企合作猶如吃毒藥，在追求利潤考量下，仍不惜與敵人共眠。

韓媒《Hankyung》報導，韓華Q CELLS將於今年下半年在歐洲推出新產品「Q Home G4」，這是韓華Q CELLS的生死賭注，也是在需求爆炸性成長的家用太陽能/ESS 組合產品市場的競爭策略。

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報導指出，韓華Q CELLS以異常優惠的條件與中資 Fox ESS 簽署合約，而不是與 LG Energy Solution 合作。韓華Q CELLS主管表示，有超過50加中企願意合作，我們對這些企業進行審查，並提出有利的條件，最終與接受條件的公司簽訂合約。

報導稱，中國磷酸鐵鋰電池和逆變器的生產成本，比韓國低，若與韓華擁有的歐洲網路結合，可以瞄準歐洲市場。從中國企業的角度來看，他們也希望逃離中國市場的激烈競爭。

韓華Q CELLS並不是唯一一家加強與中國企業合作的韓企，浦項集團正與中國回收公司進行技術合作和合資經營，擴大回收電池產業鏈。浦項與華友鈷業合資公司POSCO HY Clean Metal（浦項華友循環再生韓國公司），在韓國全羅南道光陽市栗村產業園順利竣工，標誌著華友鈷業進軍韓國再生市場。

另外，為了與寧德時代、比亞迪等中國企業進行價格競爭，LG Energy Solutions 則擴大與中國電池零件公司合作。

對此，業界反應不一，有分析認為，追求利潤是企業的根本目的，這是明智的選擇，也有人擔心，中國企業的技術能力已經上升到韓國的水準，恐對韓企造成中長期損失。而且美國正在加速制裁中國，韓國與中國企業的合作猶如吃毒藥。

業內人士認為，從企業生存和追求利潤角度來看，如果與具有價格競爭力和技術優勢的中國企業聯手，也是一種選擇，預期未來韓中企業的合作案例必將增加，但是從國家戰略觀察，韓國的價值鏈則逐漸減弱。

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