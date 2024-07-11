逾700萬司機剉咧等！百度「蘿蔔快跑」武漢擁車逾500輛，年底翻倍（擷取自彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國逾700萬司機剉咧等！在中國主要城市加強支援無人計程車，相關部門公佈20個首批試點城市名單，北京、上海、重慶和武漢等全上榜，由於在車資比一般出租車便宜約5成，且最大營運商之一百度無人Robotaxi服務「蘿蔔快跑」，在武漢擁有逾500輛，目標年底增至千輛，在競爭加劇下，恐將遭致逾700萬司機面臨失業。

百度無人Robotaxi服務「蘿蔔快跑」在中國越來越多城區營運，雖然說仍然狀況和投訴很多（目前看起來所有營運Robotaxi的都會有這種狀況），但是10公里7塊人民幣的補貼價格戰，看起來就是要逼死計程車。

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CNBC報導，根據交通部統計，截至5月底，中國註冊叫車司機已超過700萬人，這大約是2021 年 7 月報告的351萬名駕駛者的兩倍。

據Apollo Go 應用週四顯示，從大興機場到北京南郊 45 分鐘的無人計程車行程將獲得全額補貼193.84元人民幣的全部費用被免除。該應用程式還顯示，在北京郊區乘坐 16 分鐘的無人出租車費用為10.36元人民幣，其車資大約是出租車的叫車應用程式列出的20元人民幣的一半。

報導指出，中國多年來開發機器人計程車的努力，開始受到消費者的青睞，本週，無人計程車在中國的知名度不斷上升，開始在社群媒體上流行。

截至週四上午，有關全自動駕駛計程車體驗的影片在抖音（位元組跳動的中國版 TikTok）上排名第 12 位。

而武漢市的機器人出租車部門 Apollo Go 週三更成為社交媒體平台微博上十大熱門標籤之一，並催生了諸如“無人駕駛網約車正在偷人們的飯碗嗎”之類的標籤。

報導指出，Apollo Go於 3 月開始在武漢部分地區，24/7（全天候） 運營完全無人駕駛車輛。

由於武漢是百度 Apollo Go 最大的營運地區，目前在該市擁有超過 500 輛無人計程車，計劃在今年年底前將其數量增加到 1000 輛。

不過，當CNBC聯繫時，百度沒有透露任何官方更新。

隨著中國主要城市加強支援力度，而小城市在過去幾個月限制叫車應用程序，人們對無人計程車的關注日益增加。

6月下旬，武漢1家計程車公司呼籲減稅，並對 Apollo Go 無人計程車以及叫車數量進行更多限制。該文件聲稱，由於收入下降，該出租車公司自 4 月以來不得不停止運營其 159 輛汽車。

同時，新公司和叫車司機的激增促使一些地方政府對該行業進行限制，如寧夏自治區固原市宣布，自5月12日起，暫停叫車業務，另外，西南部城市貴陽已暫停發放新的叫車牌照，為期半年至6月。

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