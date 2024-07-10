三星保證3奈米良率穩定 韓媒冷評：接訂單才來說

三星在半導體晶片製造業務上一直難以超越台積電，雖然希望透過3奈米晶片超越對手，但許多報導都稱其良率太低。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星在半導體晶片製造業務上一直難以超越台積電，雖然希望透過3奈米晶片超越競爭對手，但許多報導都稱其良率太低。對此，三星高層聲稱，3奈米製程沒有問題，性能和良率穩定。不過，韓媒仍指出，三星3奈米的表現仍有待觀察，許多大廠也還沒有確認要下訂單。

三星昨天（9日）在韓國首爾會展中心（COEX）舉辦三星代工論壇（SFF）和三星先進代工生態系統論壇（SAFE）。活動期間，公司高層稱，採用第二代3奈米製程的晶片生產「正在按計劃進行，性能和良率穩定」。

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sammobile報導，這顯示三星對其第二代3奈米製程充滿信心，該製程採用Gate All around （GAA）電晶體架構。然而，使用這種製程的晶片在現實中的表現如何，仍有待觀察。

到目前為止，超微、聯發科、輝達和高通尚未簽署在晶片中使用三星新3奈米製程的合約。雖然有傳言指出超微和高通對三星代工的3奈米感興趣。然而，這些公司尚未宣布任何有關使用該流程的資訊。

三星日前已經展示首款採用新3奈米製程製造的晶片，即是Exynos W1000，它擁有五核心CPU。

相較之下，台積電的表現似乎好得多。蘋果、Google、聯發科、輝達和高通都已表示對台積電製程感到興趣。

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