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強大科技領袖 是台灣在AI體系保持領先關鍵

2025/05/20 07:12

輝達執行長黃仁勳17日宴請供應鏈台廠老闆們，重現兆元宴。（資料照，記者田裕華攝）輝達執行長黃仁勳17日宴請供應鏈台廠老闆們，重現兆元宴。（資料照，記者田裕華攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳19日發表主題演講，大談AI、機器人、AI工廠，台灣科技實力再度引起關注。韓媒指出，黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰、台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等，這些引領全球最夯AI硬體產業的科技大咖，有一個共同點，全都來自台灣，這就是為什麼有人認為，台灣擁有強大的科技領袖是台灣在全球AI硬體生態系統中保持領先的關鍵，而且這個AI領袖網絡已經從台灣擴展到美國。

黃仁勳在19日的主題演講秀出輝達最新GB200的製造生產過程的影片，從台積電的一片晶圓開始完整紀錄GB200製造與組裝的重要環節，當中仰賴台積電、矽品、京元電、鴻海、奇鋐、台達電等眾多台廠。黃仁勳表示，GB200是台灣科技生態系的成就，「謝謝你，台灣」。

韓國《經濟時報》（hankyung）指出，台積電是輝達登上全球AI霸主的最大推手。出生於台南的黃仁勳在1993年於美國成立輝達，台積電創辦人張忠謀在黃最困難的時期伸出援手，幫助輝達度過難關，輝達與台積電長期合作，最終催生新武器-AI加速器。

AMD執行長蘇姿丰4月來台出席台大椰林講座發表演說。（翻攝台大直播網站）AMD執行長蘇姿丰4月來台出席台大椰林講座發表演說。（翻攝台大直播網站）

報導稱，隨著輝達 AI加速器訂單激增，台積電的規模和實力也不斷壯大，2者互相幫襯，一起成長。此外，AMD執行長蘇姿丰則是黃仁勳的遠親，她也透過與台積電的密切合作，幫助 AMD 成長，成為英特爾的競爭對手，AMD 的市場地位正在攀升。

如今，「台灣科技領袖網絡」的舞台已經從台灣擴展到美國。配合川普政府投資美國的政策，在台積電宣布大規模投資美國後，輝達和AMD也隨即宣布了合作計畫。今年3月，台積電董事長魏哲家與川普在白宮宣布，台積電將加碼在美投資1000億美元擴廠時，蘇姿丰隨後指出，第五代ＥＰＹＣ伺服器處理器已在台積電美國新廠投片；黃仁勳也說，我們將利用台積電美國廠生產的AI半導體。

鴻海董事長劉揚偉3月亦宣布，將在美國休士頓增建一座AI伺服器工廠，業界預計其與輝達持續合作。

報導指出，輝達執行長黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰、台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等科技大咖，這些引領全球最火爆AI硬體產業的科技人，有一個共同點，就是都來自台灣。這就是為什麼有評估認為，台灣強大的科技領袖網路是台灣在全球AI硬體生態系統中，保持領先地位的關鍵力量。

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