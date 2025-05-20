BBC訪台積電美國廠 驚呼台灣技術是爭奪全球經濟霸權關鍵

BBC記者採訪台積電美國廠，晶片技術影片罕見一瞥曝光。（取自BBC短片）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國亞利桑那州鳳凰城郊外的沙漠仙人掌叢中，一處非凡的工廠建築正崛起，將塑造全球經濟和世界的未來，這就是台積電在美國興建的晶圓廠。英媒BBC記者Faisal Islam經過數個月的詢問，終於獲得實地採訪權，揭開這座「秘密美國工廠」（The secretive US factory）。

由於亞利桑那州的工廠「Fab 21」受到嚴密保護，獲准參觀的訪客不允許使用空白紙張或個人設備，以免製造設計洩漏。台積電擁有全球一些最重要的智慧財產權，製造這些晶片的過程是全球製造業中最複雜、最密集的過程之一。

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台積電極力保護客戶的秘密，蘋果和輝達等重要客戶信任台積電能夠保護其未來產品的設計。

經過數月的詢問，台積電終於允許BBC記者進入工廠，對這項被一些人認為是世界上最關鍵、最昂貴、最複雜、最重要的製造業的部分轉移進行查訪。

台積電生產世界上90%的先進半導體，晶圓廠也是地球上最乾淨的環境之一。台積電設施經理格雷格傑克森 （Greg Jackson） 用高爾夫球車帶記者四處參觀，這些工廠幾乎是格雷格受訓的台灣台積電工廠的翻版。他說：「我想說這些設施可能是世界上最先進、最複雜的設施之一。」

格雷格說：「這真是一個矛盾的現象，晶片非常小，結構也非常小，但卻需要擁有所有基礎設施的大型工廠才能製造它們……，晶片製造的複雜性和所需系統的數量令人震驚。」

在「無塵室大樓」內，工程師穿著防護服，穿過一座據說可以創造地球上最清潔環境的橋樑，以保護這些非凡的微型晶體管的生產，這些晶體管製造出支撐一切的微晶片。

工程師康斯坦丁諾斯·尼尼奧斯 （Konstantinos Ninios） 向記者展示台積電亞利桑那工廠的第一批產品：一塊帶有所謂4奈米晶片的矽晶片。他解釋：「這是目前美國最先進的晶圓，它包含大約10到14兆個晶體管......整個過程有3千到4千個步驟。」

報導也提到，台灣並不具備獲取原材料的特殊管道，但它擁有在生產現代文明所需晶片製造的技術。台灣政府一些人對於將該先進技術推廣到海外持謹慎態度。

台積電亞利桑那總裁羅絲·卡斯塔納雷斯（Rose Castanares）說：「半導體供應鏈是全球性的。目前確實沒有一個國家能夠做到從化學品到晶圓製造再到包裝的所有事情，因此很難迅速解開整個局面。」

台積電工程師尼尼奧斯（Konstantinos Ninios）向記者展示台積電亞利桑那工廠的第一批產品：一塊帶有所謂4奈米晶片的矽晶片。（截圖取自BBC視訊）

台積電的美國工廠也是美國在技術、人工智慧和經濟方面試圖超越中國戰略的核心策略之一。拜登和川普政府都制定政策，試圖限制中國獲取先進半導體技術，包括從禁止向中國出口ASML機器，到禁止在世界任何地方的美國軟體或技術中使用華為人工智慧晶片的新立法。

台灣總統賴清德本周敦促日本和美國等民主國家發展「非紅色」供應鏈來對抗中國。

報導最後指出，川普希望台積電亞利桑那工廠成為他美國黃金時代的基石。迄今為止，台積電的故事或許是現代全球化成功的終極體現。台積電已決定將在美國投資再增加1000億美元。目前這是一場爭奪全球科技和經濟霸權的戰鬥，其中台灣工廠技術更是關鍵資產，其中一些技術目前正轉移到亞利桑那州的沙漠。

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