LTN經濟通》日本人氣 IP 引爆瘋狂騷亂

高雄邀請三隻「吉伊卡哇」進駐 累積320萬人次朝聖。

（記者王榮祥攝）

《吉伊卡哇》蘊含現實生活的深刻反射

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕風靡全球的日本動畫《吉伊卡哇》，因為可愛的角色和劇情，近幾年在台灣迅速竄紅，讓大人、小孩都為之瘋狂，只要出周邊商品都能引起話題，究竟吉伊卡哇在紅什麼呢？

吉伊卡哇由日本漫畫家長野所創作，吉伊卡哇這個IP角色首次於2017年亮相，以「希望變成這樣的樣子」為靈感所繪製而成的短篇漫畫。

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不過2020年1月，吉伊卡哇為題的短篇漫畫才正式開始在網路上連載。

《吉伊卡哇》收錄主角吉伊卡哇與朋友們的可愛日常，但背後觀蘊含著現實生活的深刻反射，從友情羈絆、勞動換取報酬，到努力有時無法匹敵運氣的無奈，這些現實情感讓觀眾產生強烈共鳴。

《吉伊卡哇》，因為可愛的角色和劇情，在台灣迅速竄紅。（資料照）

吉伊卡哇大玩「角色IP經濟」

除吉伊卡哇外，吉伊卡哇角色還有小八貓、烏薩奇、小桃、海獺勇者、栗子饅頭等。吉伊卡哇的名字，吉伊兩個字取字日文「小」chiisai 的前段發音，而依照這樣的邏輯來思考，卡哇的意思，即是日文的「可愛」，將又小又可愛結合在一起，就成為「吉伊卡哇」。

吉伊卡哇可愛的外觀與療癒的故事設定，在推出後就瞬間在網路上爆紅，2022年製作成電視動畫在日本首播，每集90秒，進而成為了現今最受歡迎的卡通IP明星之一。

就如同三麗鷗（Sanrio）有Hello Kitty、Melody等超火紅角色，吉伊卡哇也玩「角色IP經濟」，不斷推出周邊、聯名合作，就連吉卜力工作室的鈴木敏夫都稱讚：「吉伊卡哇的世界觀很有意思」。

《吉伊卡哇》在角色與授權業務業界年度獎項 2024「日本角色大獎」（日本キャラクター大賞）中奪得冠軍，是繼2022年後二度拿下最高榮譽。

也曾經在2022年，獲得SNS流行語大賞第1名，以小八貓最常說的台詞「〇〇ってコト！？（也就是說，是…的意思嗎！？）」成為大家在現實生活中、網路PO文中，最常用的1句話。

雖然吉伊卡哇的每次劇情只有90秒，但每一小段都能「點到痛處」，即使是不懂日文的外國人，也能容易看懂。

5月時日本麥當勞更爆發「吉伊卡哇」之亂，只要購買麥當勞的快樂兒童餐，就會送吉伊卡哇的玩具，掀起粉絲瘋搶。琦玉縣一家麥當勞裡面，整個櫃台桌子亂成一團，原來是有人只想要玩具，不要餐點，把餐點直接丟在櫃台就揚長而去。

（圖取自 X ）

日本麥當勞爆發「吉伊卡哇」之亂

吉伊卡哇周邊商品如雨後春筍般推出，還開了專門店。從扭蛋、盲盒、玩偶、抱枕、吊飾，搭配各節慶、不同地區、公司行號等推出限定聯名版本。

吉伊卡哇的魅力使多家公司爭相聯名，不只日本本地，就連包括台灣等海外國家，也爭相推出聯名商品，可見吉伊卡哇的火爆人氣。據統計，每年全球角色IP經濟市場約達近千億美元規模。

2025年1月吉伊卡哇推出相關系列手機遊戲《吉伊卡哇 Pocket》（ちいかわぽけっと），概念相仿《動物森友會》，根據日媒報導指出，推出首週下載量就達300萬次。

4月東京千川公園開設首座大型體驗設施「吉伊卡哇公園」（ちいかわパーク），相關資訊曝光後，立刻成為推特熱門關鍵字。

今年5月時日本麥當勞更爆發「吉伊卡哇」之亂，自5月16日起，只要購買麥當勞的快樂兒童餐，就會送吉伊卡哇的玩具，掀起粉絲瘋搶，當然也被黃牛、代購看見商機。琦玉縣一家麥當勞裡面，整個櫃台桌子亂成一團，原來是有人只想要玩具，不要餐點，把餐點直接丟在櫃台就揚長而去，導致麥當勞變得亂七八糟。

自2020年起，截至2024年11月，《吉伊卡哇》漫畫系列累計發行量已超過360萬冊。

2023年，吉伊卡哇的周邊商品在跨境電商平台上的年銷量年增1590%，日本國內市場規模更是超過100億日圓。

海外部分，在中國，吉伊卡哇與MINISO合作的快閃店，於2024年3月在上海開幕，僅3天內銷售額達到約800萬元人民幣。

今年高雄冬日遊樂園，邀請「吉伊卡哇」三隻小可愛進駐愛河灣。（資料照）





高雄邀請三隻「吉伊卡哇」進駐 累積320萬人次朝聖

台灣部分，2024年連鎖迴轉壽司店藏壽司與日本人氣IP《吉伊卡哇》合作，推出18款扭蛋，吸引大批粉絲前往朝聖，亞洲藏壽司（2754）公布首月亮眼營收，2024年8月單月營收5.51億元，相較去年同期4.98億元，年增10.71%，創下單月同期新高，也是進軍台灣10年以來單月最高營收。

藏壽司表示，在吉伊卡哇扭蛋檔期間，顧客使用手機點餐，比一般檔期高出2倍。

而今年高雄冬日遊樂園，邀請「吉伊卡哇」三隻小可愛進駐愛河灣，自1/25開展至2/2已經累積超過320萬人次前往朝聖。

吉伊卡哇還可以紅多久？雖然迄今吉伊卡哇已經紅了幾年，但連載的動畫及漫畫都尚未完結，動漫製作組卻在3月更是宣布，從4月開始將停播3個月，屆時將增加新角色消息，預計還有機會再創人氣高峰。

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