統一戰線！G7擬對中國低價產品徵關稅

加拿大財政部長表示，G7已開始討論對供應過剩、低價值的中國產品徵收關稅。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大財政部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）表示，7大工業國（G7）已開始討論對供應過剩、低價值的中國產品徵收關稅。

《彭博》報導，商鵬飛週二（20日）在加拿大班夫（Banff）舉行的G7財長會議開幕記者會上表示，會議議程將包括討論各國如何協調行動、解決產能過剩和非市場行為等問題，並指出，將採取進一步措施抑制來自中國的供應過剩。

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一些主要民主國家指責希音（Shein）、Temu等中國線上零售平台向市場大量投放低價產品，美國已針對這些商品，取消了對中國的小額包裹豁免。這項豁免使得這些店商平台過去可以在免關稅的情況下，將廉價商品包裹運往美國。

根據《金融時報》報導，歐盟也正考慮對進入歐盟的小包裹徵收統一的費用；法國目前已開始推動相關行動，英國也正考慮採取類似措施。

除此之外，G7也可能修改俄羅斯石油價格上限。出席記者會並參與會議的烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）認為，這是一個修改現有價格上限的好機會，烏克蘭認為改變價格上限將使俄羅斯經濟遭受損失。

歐洲國家則推動將原油產量上限從目前的每桶60美元調降，該價格是在2022年12月所制定，不過，降低石油價格上限將需要G7盟友的同意。與此同時，歐盟剛批准了針對俄羅斯的新一輪制裁方案，瞄準那些協助俄羅斯運輸、銷售石油的影子油輪船隊。

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