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郭國文質疑中鼎重訊不實、疑似變相掏空？金管會要查

2025/05/21 11:46

郭國文質疑中鼎重訊不實、疑似變相掏空？金管會要查民進黨立委郭國文質疑中鼎工程（9933）兩年前就已經察覺相關工程款回收異常，卻仍重訊聲稱回收沒問題，根本是坑殺股民。
（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕ESG評鑑名列前茅的中鼎工程日前重訊有196億呆帳收不回來，民進黨立委郭國文質疑中鼎工程（9933）兩年前就已經察覺相關工程款回收異常，卻仍重訊聲稱回收沒問題，根本是坑殺股民、無疑是變相掏空，迄今只有證交所裁罰20萬元，金管會是否狀況外？對此金管會主委彭金隆表示，交易所正在了解中，會審慎處理。

郭國文指出，中鼎應收帳款高達196億元，總淨值也才196億元。而中鼎早於兩年前即已察覺相關工程款回收異常，卻持續投入工程費用，導致虧損不斷擴大。雖公司對外發布了重訊，於今年第一季認列虧損31億元，仍聲稱可收回高達196億元的應收帳款。

郭國文說，此一說法根本不符實情，因公司與業主在合約認定上存有約4億美元（相當於新台幣120億元）的認知落差，幾乎確定無法全數收回。4月16日公告196億元呆帳收不回來後，股價連續重挫四日，股民損失達35%，不僅影響投資人，內部員工信託也損失18億元，永豐銀行、彰化銀行與玉山三銀行也成為受災戶。

儘管事件衝擊廣泛，郭國文說，截至目前僅有證交所以違反重大訊息規定為由，裁罰公司20萬元，「這麼重大的財務異常與股價影響，主管機關卻毫無表示，投保中心也無作為，難道我們的監理機制形同虛設？」這不啻為一場變相掏空，甚至可能涉及內線交易或資訊揭露不實。

對此，金管會主委回應指出，此案影響重大，會請交易所進一步審慎處理。

另外，郭國文也點名台積電概念股萬潤科技於4月20日公告遭駭客勒索，宣稱無個資與重大資訊外洩；但至5月17日，相關機密文件已被駭客公佈在網路上，一樣也是重訊內容不實。

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