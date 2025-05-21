股市小白再翻車？櫃買公告違約交割「1676元」網全傻了

櫃買中心週二（20日）公告證券商申報投資人違約金額，出現交割金額不足1676元致發生違約。示意圖。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕櫃買中心週二（20日）公告證券商申報投資人違約金額，出現交割金額不足1676元致發生違約，由於金額太微小，引發市場熱議。

有人對此驚訝，「各位觀眾 1676！」、「1676，好狠。」、「股神當道欸」、「零股被斷頭？」，也有人質疑，為何連兩千元都拿不出來，也有人好奇「是不是沒啥錢然後愛玩當沖，賠到不夠」、「是沒有營業員嗎？」。

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還有人好奇營業員申報違約交割會面臨什麼後果，也有人開玩笑：「1600？是不是跟營業員有仇」。

儘管不清楚原因為何，但投資人在有價證券買賣款項交割時，必須謹慎應對，因違約交割的投資人可能得負擔民事責任或刑事責任，甚至會影響開戶交易和信用紀錄。

證交所在官網上提醒民眾，證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用，而若情節重大足以影響市場秩序者，面臨3年以上至10年以下之相關刑責。

此外，未結案且未滿5年的話，違約交割的投資人也不得於各證券商申請開戶或委託買賣有價證券，而且違約交割後將在聯合徵信系統留有紀錄，會使個人信用受到負面影響，未來要申請車貸、房貸等貸款將變得困難。

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