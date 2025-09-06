青貧世代必修課2》時薪月薪大不同！揭開打工族「薪資陷阱」

台灣勞工陣線指出，今年以來市場出現「按月計酬的時薪制」勞工（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國人的最低工資經過9度調漲，今年月薪為2萬8590元，時薪則為190元，雖然近5年時薪、月薪的調幅相當、並未脫鉤，但早年已拉開的差距，讓不少精打細算的勞工發現，時薪比月薪「更划算」。勞團提醒，這樣的薪資差距，已衍生「企業道德風險」，部分無良雇主，要求部分工時勞工接受「月薪給付」，每月排班22天、每天8小時，或是每月排班工時達176小時，卻只給付2萬8590元，勞工硬是被Ａ了近5000元的工資。

以目前的最低工資條件，做時薪工作明顯比月薪族更有利，勞團計算，時薪190元的勞工，只要每天工作8小時、每個月排班20天，就可領到超過3萬元的工資，不但高於最低工資月薪2萬8590元，且時間到了就走人，不用像正職上班族還得加班、半夜被長官交付任務，甚至可以找「第2份工作」，進一步提高所得。

但資方也不是省油的燈。全國產業總工會理事長戴國榮指出，已有雇主針對部分工時勞工，談定每月排班工作時數176小時，與正職員工每天8小時、每月22天相當，卻只給2萬8590元，雇主另外承諾提供與正職相當的福利作為誘因，但事實是無法升遷、沒有獎金、無法累積特休假，許多勞工因為不了解法規，就這樣成為「按月計酬的時薪制」。

根據台灣勞工陣線接獲的諮詢，上述「按月計酬的時薪」以「餐飲業」最多，且今年最為嚴重，關鍵在於「加班費」。勞陣指出，雇主可能在盤算，如何可以減少加班費，想用2萬8590元聘請正職員工，但若周六日要他來上班，得依照勞基法支付加班費，認為兼職員工排班彈性較大，但一樣領時薪，每小時工資190又比正職高，因此雇主與勞工私下約定，每月依照勞工的工作時數，以月薪2萬8590元「按比例計算」。

對於勞團的質疑，勞動部官員認為應該屬於「個案」，畢竟以最低工資招募的職缺，都屬於目前最缺工的行業，如果勞工發現自己的薪水「比隔壁低」，兩隻腳下個月「立刻走人」；且部分工時勞工也應遵循「每日不得超過8小時，每週不得超過40小時」、「例假日休息日」等規定，該給的加班費還是要給，提醒勞工若對薪資有疑慮，可多多至地方勞工局詢問。

