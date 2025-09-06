晴時多雲

青貧世代必修課1》yes123：月賺2萬仍喊窮！7成學子陷「窮忙」困境

2025/09/06 09:55

yes123求職網為了解大學生的打工狀況，日前進行「大學生開學打工與家教計畫調查」（業者提供）yes123求職網為了解大學生的打工狀況，日前進行「大學生開學打工與家教計畫調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕各大學已陸續開學，但校園內正湧現一股強勁的「打工潮」。根據yes123求職網的最新調查，面對居高不下的通膨壓力，高達93%的大學生計畫在新學期投入打工或家教，比例創下12年以來的新高。大學生打工的目的，多是為了分擔家計、應付個人開銷，但仍有7成的打工族表示，賺到的錢依舊「不夠用」。

yes123求職網為了解大學生的打工狀況，日前進行「大學生開學打工與家教計畫調查」，調查結果顯示，大學生選擇半工半讀已是普遍現象，有高達98%的學生表示曾有打工或接家教的經驗，投入工作的主要原因在於沉重的經濟壓力。在複選情況下，學生打工的首要原因為「賺生活費」（64%）與「籌學費」（63%），更有超過半數（54%）是為了分擔「家中的貸款與負債壓力」。此外，在這些打工族中，有46%的學生背負著平均高達35萬元的就學貸款，預計畢業後需要再花費6年時間才能還清 。

根據調查，大學生打工平均每月可賺2萬1847元，但高達74%的學生對於薪資不滿意，更有近7成（69.4%）的學生表示收入「入不敷出」。為了賺取足夠費用，學生平均每月計畫安排66.3小時來打工，期望能賺進2萬4815元；為了能賺較多的錢，逾半（51.4%）學生計畫接家教，因預期家教的「工資報酬率較高」且「時間彈性」，期望平均每月投入近30小時，能賺到1萬7040元 。

除了家教外，大學生也期待投入「夢幻高薪」職缺，最嚮往的前3名是「網路直播主」、「外拍模特兒」及「展場SG/PG」，但現實狀況與「夢幻」存在明顯落差。最終大學生實際投入的熱門職缺，仍以傳統服務業為主，前3名分別是「飲料店員」、「速食店員」與「餐廳服務生」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，面對高物價環境，當代大學生必須在課業、工作、社團甚至戀愛中尋求平衡，這對其自律性與時間管理能力是極大的考驗。他特別擔憂弱勢家庭的學生，可能被迫做出更艱難的選擇，例如暫時休學，優先投入職場以支持家庭經濟。

