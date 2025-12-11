LTN經濟通》中國挾非制澳 鐵礦砂風起雲湧

幾內亞的西芒杜礦區日前正式運出首批鐵礦砂，是這項計劃近30年發展以來的一項重大成就。（路透資料照）



西芒杜礦區75％的股權由中國持有

〔財經頻道／綜合報導〕非洲幾內亞投資200億美元（約新台幣6246億元）的西芒杜鐵礦砂計劃近期正式啟動，在幾內亞莫雷巴亞港（Morebaya）舉行的活動中，中國和非洲地區領袖都出席了這場活動，見證西芒杜計劃的首批鐵礦砂運輸，這是該計劃近30年發展以來的一項重大成就。由中國國務院副總理劉國中率領的中國代表團表示，北京對於取得高品質鐵礦的重視，並點出西芒杜鐵礦砂計劃對於中國鋼鐵業脫碳和擺脫對澳洲供應的依賴而言相當重要。

西芒杜是目前已知礦藏最豐富、尚未開發的高品質鐵礦區，在中企重金投資下，預計大部份鐵礦砂將運往中國。西芒杜礦區75％的股權由中國人持有，這代表可能有4分之3的產品將銷往中國。中國寶武集團董事長胡望明表示，西芒杜是全球採礦業發展史上的「重要里程碑」。西芒杜穩定提供的優質鐵礦砂資源將為中國鋼鐵工業和全球鋼鐵業的發展提供低碳原料的堅實基礎。

大量新增的供應將賦予北京更大的影響力，使其能夠控制鐵礦砂價格，並減少對外國礦業巨頭的依賴，這將有助於將北京供應鏈中的弱勢轉變成戰略優勢，鞏固中國在非洲銅、鈷、鋰等資源開採和提煉領域的優勢地位。

西芒杜礦區背後75％的股權由中國人掌握。（法新社資料照）

預計在30個月內達到年產1.2億噸鐵礦砂

西芒杜礦區的生產原計劃於1997年啟動，但一直被延後多次延期，之後在力拓、中企和幾內亞政府的合作下得以推進，於2022年開始建設。這項耗資200億美元（約新台幣6246億元）的計劃包括一條超過650公里的鐵路和一個深水港，幾內亞政府持有礦場、基礎設施和未來鋼鐵廠的15％股份。

西芒杜的股權由力拓集團（Rio Tinto）和中國中鋁集團組成的財團，以及新加坡企業「韋立國際集團」為首的西芒杜贏聯盟（Winning Consortium Simandou，WCS）共同持有，中國寶武鋼鐵集團也持有WCS的股份，同時也是力拓合資企業西芒杜礦業的間接股東。

隨著這項計劃正式啟動，西芒杜鐵礦產量預計在30個月內，逐步提升產量，最終達到每年1.2億噸，這將使幾內亞成為全球最大鐵礦砂出口國之一。西芒杜的礦砂含鐵量為65％，目標是生產低碳環保鋼的高階市場。西芒杜計劃一直被認為可能威脅西澳市場長期的主導地位。

金屬顧問公司CRU集團的原料主管海德堡（Erik Hedborg）表示，幾內亞將從西芒杜兩個礦區獲得15％的總產量，將使他們能夠在澳洲和巴西主導的新興綠色鋼鐵市場中擁有罕見的議價能力，與力拓集團和巴西的淡水河谷（Vale）直接競爭。

海德堡指出，中國仍將嚴重依賴澳洲和巴西，但西芒杜的中等成本定位具有足夠的競爭力，可以取代價格更高的供應，並重塑市場格局。

Panmure Liberum大宗商品策略主管普萊斯（Tom Price）表示，中國以前從未在海運鐵礦砂貿易中擁有如此強大的定價權，預計北京將開始主導這一領域。

由於中企持有西芒杜礦區多數股權，這也令幾內亞政府和力拓集團都擔憂未來市場穩定。（路透資料照）



西芒杜礦區產能都將流向中國

由於中企持有西芒杜礦區多數股權，這也令幾內亞政府和礦業巨頭力拓集團都擔憂未來市場穩定。幾內亞官員意識到，中國企業可能會利用大量高品質礦產的湧入，來壓低全球鐵礦砂價格，但他們也承諾將積極與力拓集團合作，利用當地的優質礦產和力拓集團的專業知識，來維持鐵礦砂的價格穩定。

力拓集團一名知情人士透露，全球大部份鐵礦砂都流向了中國。由於中國寶武鋼鐵集團是西芒杜的主要合作夥伴，毫無疑問，很多鐵礦砂都將流向中國。

幾內亞礦業和地質部長西拉（Bouna Sylla）表示，幾內亞正在密切關注中國礦產資源集團（CMRG）的成立，該集團旨在集中中國鐵礦砂進口。

西拉指出，將密切關注事態發展，這表明幾內亞必須與力拓集團進行非正式討論，探討如何一同維持高鐵礦砂的價格。西拉補充，由於力拓是一家純粹的礦業公司，幾內亞在維持高品質鐵礦砂價格方面往往更接近力拓，並提到中國利益相關者的多元化利益，包括加工、煉鋼等。

不過，西拉坦言，西芒杜的狀況「極其複雜」，幾內亞的利益有時候與力拓一致，有時候與寶武集團一致，有時又和WCS一致。

西芒杜的高品質礦產瞄準了含鐵量高達65％的優質混合礦石市場，可能威脅澳洲皮爾巴拉的鐵礦。（路透資料照）

澳洲皮爾巴拉地區恐被取代

西芒杜礦區也一直被視為是澳洲皮爾巴拉（Pilbara）的潛在殺手，西芒杜的高品質礦產瞄準了含鐵量高達65％的優質混合礦石市場，使其能夠與巴西淡水河谷的礦石相媲美。

西拉表示，這種卓越的品質對於中國「綠色鋼鐵」產業相當重要，並給了力拓集團機會，可以同時在全球範圍提供這兩種產品，因為澳洲皮爾巴拉的大部份礦砂都集中在更大的62％混合市場。

專研非洲的北京投資律師薛楷（Kai Xue，音譯）指出，中國從基礎設施經濟轉型為高科技經濟正在降低對鋼鐵和鐵礦砂的需求。以2023年數據來看，中國佔全球鋼鐵產量的54％，這項轉型預告著全球鐵礦砂市場將出現長期萎縮。

薛楷表示，隨著供應增加而需求下滑，勢必有人會被擠出市場，而這一人選很可能是澳洲的皮爾巴拉，原因在於地緣政治。由於地緣政治因素，澳洲皮爾巴拉地區可能會被取代，特別是澳洲在 2021 年與美國和英國簽署了「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）」，此舉促使中國實現供應鏈多元化，進而重啟了長期停滯的幾內亞西芒杜計劃。

幾內亞政府預計，到2040年西芒杜計劃將使該國GDP增至目前的4倍。（路透資料照）

幾內亞政府對西芒杜計畫寄厚望

在經歷了數十年的政治衝突、政變、伊波拉疫情和長期的貧困後，這些礦場計劃對於幾內亞的影響可能相當龐大。對於擁有約1500萬人口的幾內亞而言，西芒杜計劃象徵著國家轉型，政府預計，到2040年西芒杜計劃將使幾內亞GDP（國內生產毛額）增至目前的4倍，並帶動機武設施、教育和能源領域超過2000億美元（約新台幣6.24兆元）的投資。

西芒杜2040年戰略委員會主席迪亞基特（Djiba Diakite）表示，西芒杜不僅是採礦計劃，更是推動國家轉型發展的動力。政府將這項計劃當成催化劑，目標不是「拿到錢就花掉」，而是要把這筆錢，用來發展幾內亞採礦業以外的其他產業。

迪亞基特稱，幾內亞希望鐵礦砂能像沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的石油一樣，為國家帶來經濟效益，使該國能避免像其他非洲國家一樣，陷入資源詛咒的困境。

但這項工程也付出了代價，侵佔了地球上生物多樣性最豐富的生態系統之一，而幾內亞又是極度瀕危的西非黑猩猩現存對大棲息地，西芒杜計劃預計將影響至少450個村莊，開採過程中也產生重金屬等汙染。此外，在礦區、港口和鐵路的建設中也都有傳出人員傷亡的事件。

