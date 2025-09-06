青貧世代必修課3》月薪調漲追不上時薪 月休10日打工贏過基本薪

勞動部將在9月底召開最低工資審議會，討論美國關稅對各行業的衝擊，要如何調整才能兼顧產業發展及勞工生計（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕經濟部長龔明鑫日前指出，因美國關稅帶來全球經貿的不確定性，過往的最低工資調幅公式今年「不是那麼適當」，引爆勞團不滿，事實上，雖然年初曾有審議委員，提醒10年來月薪與時薪漲幅差距高達15%，有必要「校正回歸」，但隨即就爆發川普「對等關稅」議題，使得今年9月的最低工資審議會，將聚焦美國關稅對各行業的衝擊，該如何調整才能兼顧產業發展及勞工生計，時薪月薪的差距，只能留待日後研究。

對於今年的最低工資，面對美國關稅的壓力該如何調漲？在資方已透過經濟部長拋出「過往公式不適當」的態度後，勞方仍堅持應該依照《最低工資法》，「應參採」消費者物價指數年增率擬訂調整幅度，同時「得參採」10大指標，循過去共識調漲，明年的最低工資仍應至少上調4%，但比照疫情時的做法，針對受衝擊產業給予政策性薪資補貼。

國人的最低工資經過9度調漲，今年月薪為2萬8590元，時薪則為190元，時薪族只要每天工作8小時、每個月排班20天，就可領到超過3萬元的工資，造成嚴重的薪資差距。差距形成的原因，在於早年的審議會中，考量時薪工作者沒有年終獎金等相關福利，而且需要時薪人員的時段，都是最忙、工作強度最大的時段，認為應給予較高的報酬，因此先決定月薪金額，將月薪金額按時數換算後，再「乘以1.1」作為時薪金額，導致數度調幅高於月薪，長期累積，形成時薪與月薪的工資率差距過大的現象。

統計自105年以來，月薪自2萬8元調至今年的2萬8590元，總調幅約42.9％；時薪由120元調至190元，總調幅約58.3％，差距達15.4%。再加上社會型態改變，年輕人的工作觀念及需求轉變，偏好從事工作時間自由的就業型態，投入兼職的勞工逐年增加，讓學者擔憂正職缺工加劇，使勞動結構失衡、影響整體經濟穩定。

但與會的審議委員認為，近幾年在勞方的積極主張下，時薪、月薪調幅計算已無脫鉤，差距僅在於以月薪計算時薪後，小數點是否進位、4捨5入？導致些微差距，未來即使不脫鉤，累積的差距依然存在，有委員認為，若要調整，建議可由「月薪漲幅高於時薪」的方向思考，但評估雇主團體恐無法接受；有學者認為，不管怎麼調，全時勞工及部分工時勞工都有一方會不滿，將會是未來審議會中最難解的習題。

