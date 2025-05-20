靠黃金交易海撈逾450億 「他」砸300億改押銅

一名中國富豪看好銅價漲勢，重金押注。（蓬博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，中國富豪邊錫明 （Bian Ximing）因先見之明，重押黃金大賺 15 億美元（約台幣453億），最近改押注銅，累積近 10 億美元（約台幣302億）的多頭部位。

報導指出，邊錫明早年靠著塑料管生意發家致富，後來在直布羅陀過著隱居生活。過去2年，他在中國黃金期貨市場的投資引發轟動，押注全球將減少對美元的依賴，並對抗通膨。根據估算，他在金價開啟創紀錄上漲之際進場，從中獲利約 15 億美元。

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如今，因貿易戰加劇可能引發市場動盪，據知情人士和交易所數據顯示，邊錫明及其所屬的中財期貨公司，已在上海期貨交易所擁有最大的銅期貨淨多頭部位。經過 10 個月的購買，截至上週五（16日）收盤，他們共持有近 9 萬噸銅期貨多頭，足以讓任何同行望塵莫及。

報導稱，即使地緣政治動盪導致部分投資人撤資，這位 61 歲的大亨仍打算繼續持有，表明他對銅以及全球最大銅消費國-中國的經濟充滿信心。《彭博》估計，截至今年 4 月底，邊錫明的銅部位已產生約 2 億美元（約台幣60億）的利潤。

中糧期貨公司北外灘分公司副總李一堯（音譯，Li Yiyao）表示，這是一個非常獨特的銅部位，值得關注，反映對於基本面的長期看漲情緒，這與市場常見的中短期策略不同。他說，在貿易戰最嚴重的時候，邊錫明採取反常舉措，正當許多人紛紛離場之際，他依然堅守立場，特別引人注目。

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