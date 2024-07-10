金寶5月每股盈餘0.13元 年增12倍

金寶5月每股盈餘（EPS）0.13元、年增1200%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）近期因漲幅驚人，最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.36%，證交所將其列為注意股，營運團隊同時因應主管機關要求，公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，金寶5月每股盈餘（EPS）0.13元、年增1200%。

金寶今年5月營收133.3億元、年減3.54%，稅前淨利3.72億元、年增161.97%，歸屬母公司業主淨利2.01億元、年增905%，每股盈餘0.13元、年增1200%。

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金寶總經理陳威昌今天出席自家舉辦的永續ESG夥伴聯盟成立大會，被詢及AI伺服器業務時表示，由於上週五（5日）才剛辦完法說會，因此不便再做答覆，今日主要聚焦環境保護、社會責任與公司治理方面的議題，並提到內部透過試行碳定價，讓各事業單位更加了解目前的營業情況可能需要繳交的碳稅。

金寶永續長游乃溥也提到，集團今年開始試行的內部碳定價金額為10美元，雖然與歐洲現行的80美元仍有一段差距，但會在適應之後提高價格，以符合國際趨勢，進寶去年碳排量為17萬噸、年減29.16%，減碳第1步驟為節能，第2步為導入再生能源，第3步可能會考慮碳權交易。

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