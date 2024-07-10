超幸運！她換日圓新鈔驚見「777777」 上萬網友朝聖：絕對不要花！

（示意圖，法新資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行今年7月3日起，正式發行新版1000圓、5000圓、10000圓日幣紙鈔，成為自2004年以來，日本時隔20年再次更新紙鈔設計。而根據日媒報導，有網友分享自己岳母在更換新鈔時，竟換到1張流水編號「AA777777WJ」的鈔票，機率相當罕見，此文章也引發逾30萬網友朝聖，並驚呼：「絕對不要花掉！」

日媒《まいどなニュース》（maidonanews）報導，1名日本網友在X社群平台上發出1張新版1萬日圓的鈔票照片，並表示自己的岳母在更換紙鈔時，竟然換到了1張流水編號「AA777777WJ」的鈔票，數字全都是7。

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這名網友指出，這是他第1次見到如此稀有的鈔票，也表示這太神奇了，感覺自己在之後會有好運氣的。

而這則貼文也引起一票網友朝聖、討論，獲得了至少33.7萬個網友點讚，許多網友紛紛驚呼「絕對不要花掉！保留個好幾年」、「不知道這張值多少錢」、「一定有好幾倍的價值」、「要留著當傳家寶」、「數十年後會漲翻」、「簡直是奇蹟」、「要存在保險箱裡」。

《まいどなニュース》指出，這種稀有流水號的紙鈔很受到燒藏家的歡迎，在一些專賣店也可以賣出高價，像「AA111111AA」、「AA777777AA」等編號的1萬日圓新鈔，就會以30萬日圓的價碼（約新台幣6.1萬元）收購。

不過業者也指出，若紙鈔出現縐褶或污漬，或者因潮濕發霉，其價值性就會降低。因此為了保持鈔票的完整性，最好收在專門的袋子內妥善保存。

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