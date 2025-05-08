股神失手！美媒爆巴菲特重押西方石油帳損逾1900億

巴菲特押注西方石油公司，因該公司股價走跌，造成帳面虧損。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，巴菲特（Warren Buffett）大手筆押注西方石油公司，在他準備退休之際，這筆投資似乎讓其所屬的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）陷入不利境地，西方石油股價今年以來下跌22%，波克夏手上的持股價值較去年峰值縮水 64 億美元（約台幣1932億）。

報導指出，波克夏2022年開始投資西方石油公司，持有28%股權，成為了最大股東。隨著美國油價跌破每桶60美元，原油生產商的市值大幅下滑，西方石油公司的股價上個月跌至3年多來最低點，今年以來大跌22%。

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報導稱，波克夏大舉買入西方石油大部分股票時，股價大都落在每股50美元以上，但該股票週三（7日）收於39美元。根據FactSet的數據，波克夏對西方石油公司的持股價值，已從去年的峰值下跌約64億美元。

投資者和分析師正在觀察，巴菲特的接班人阿貝爾（Greg Abel）是會拋售部分西方石油公司股票，還是會利用股價下跌之際進場加碼，甚至直接出價收購整個公司。不過，因為波克夏是耐心的投資者，能夠忍受市場低迷期，市場認為波克夏清倉西方石油持股的機率不高。

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