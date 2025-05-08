晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

股神失手！美媒爆巴菲特重押西方石油帳損逾1900億

2025/05/08 22:15

巴菲特押注西方石油公司，因該公司股價走跌，造成帳面虧損。（法新社）巴菲特押注西方石油公司，因該公司股價走跌，造成帳面虧損。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，巴菲特（Warren Buffett）大手筆押注西方石油公司，在他準備退休之際，這筆投資似乎讓其所屬的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）陷入不利境地，西方石油股價今年以來下跌22%，波克夏手上的持股價值較去年峰值縮水 64 億美元（約台幣1932億）。

報導指出，波克夏2022年開始投資西方石油公司，持有28%股權，成為了最大股東。隨著美國油價跌破每桶60美元，原油生產商的市值大幅下滑，西方石油公司的股價上個月跌至3年多來最低點，今年以來大跌22%。

報導稱，波克夏大舉買入西方石油大部分股票時，股價大都落在每股50美元以上，但該股票週三（7日）收於39美元。根據FactSet的數據，波克夏對西方石油公司的持股價值，已從去年的峰值下跌約64億美元。

投資者和分析師正在觀察，巴菲特的接班人阿貝爾（Greg Abel）是會拋售部分西方石油公司股票，還是會利用股價下跌之際進場加碼，甚至直接出價收購整個公司。不過，因為波克夏是耐心的投資者，能夠忍受市場低迷期，市場認為波克夏清倉西方石油持股的機率不高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財