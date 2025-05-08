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助索羅斯狙擊英鎊、日圓 美財長貝森特曾是大禿鷹

2025/05/08 20:51

美國財長貝森特曾是金融巨鱷索羅斯的愛將。（歐新社）美國財長貝森特曾是金融巨鱷索羅斯的愛將。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣5月2日、5日一連兩個交易日，以每日升值近1元速度暴衝，央行啟動金檢，雷厲風行抓炒匯禿鷹。若要說最知名的匯市禿鷹就是金融巨鱷索羅斯（George Soros），1992年因狙擊英鎊一戰成名，一口氣賺了 10 億美元，在1991年加入索羅斯對沖基金的美國現任財長貝森特（Scott Bessent），在這場戰役功不可沒，2013年又成功狙擊日圓，堪稱是華爾街大禿鷹。

新台幣在上週五（2日）及本週一（5日）出現強勁升勢，造成金融市場震盪。央行總裁楊金龍於5日下午緊急召開記者會，親上火線說明，他透露發現疑似禿鷹蹤跡，金額蠻大的，已經予以警告。

央行隨即啟動專案金檢，針對可疑資金進行追查與處理。楊金龍8日已證實，「昨日（7日）就已經出動，今天（8日）還會去」。

央行抓禿鷹事件，讓匯市禿鷹議題再度受到關注，也讓市場想起金融大鱷索羅斯最知名的戰役，1992年狙擊英鎊一戰成名，被稱為唯一打敗央行的人。

當時英國面臨經濟衰退，失業率上升，因滙率固定，英鎊並沒有大幅貶值，被市場認定高估。1992年9月16日，索羅斯利用「量子基金」（Quantum Fund），成功下賭英鎊兌德國馬克匯率高估，大舉放空逾100億美元的英鎊。

為了捍衛英鎊，英格蘭銀行（央行）耗資數十億美元進場干預，試圖穩住英鎊，並維持在設定的匯率區間內，最終無力招架，迫使英鎊退出歐洲匯率機制（ERM）。1992年9月16日也被稱為「黑色星期三」，索羅斯基金則大賺超過10億美元的利潤，當時年僅30歲貝森特作為團隊的重要成員，聲名大噪。

貝森特在 2011 年至 2015 年間，擔任索羅斯基金公司投資長，期間因成功押注日圓走軟，再次獲得讚譽。

後來，貝森特離職並創辦對沖基金 Key Square，2022年貝森特與聯準會主席鮑爾交手，成功押注聯準會誤判通膨情勢，他認為當年美國通膨的爆發將比聯準會預測的更久。最終Key Square在2022年獲得29%的高額回報。

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