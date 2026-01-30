美股史上第2慘！AI疑慮再起 微軟市值蒸發3570億美元

微軟週四市值蒸發3570億美元，創美股史上第2慘。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠微軟（Microsoft）週四（29日）股票遭到拋售，市值蒸發3570億美元（約新台幣11.2兆元），這是股市史上單日第2大市值損失。

《彭博》報導，受到微軟週三（28日）盤後公佈的財報影響，微軟週四收盤重挫10％，創下2020年3月以來最大跌幅。財報顯示，微軟在AI領域的支出創下歷史新高，而關鍵的雲端部門成長速度放緩。

美股史上單日市值跌幅最大的一次是中國AI新創DeepSeek（深度求索）去年推出低成本AI模型後，輝達（NVIDIA）單日市值暴跌5930億美元（約新台幣18.6兆元）。根據《彭博》彙整的數據顯示，微軟這一次蒸發的市值，超過了標普500指數當中90％以上成分股的市值總和。

這次拋售潮源自於投資人對大型科技公司在AI領域投入的數千億美元最終是否能帶來回報的疑慮加劇，微軟最新季報顯示，該公司資本支出成長66％，達到創紀錄的375億美元（約新台幣1.17兆元），而備受關注的雲端運算部門成長速度較上1季放緩。

這一波下跌也衝擊其他科技巨頭，包括Alphabet、輝達在內的多家同業公司，週四市值一度蒸發超過1000億美元（約新台幣3.13兆元）。不過，Alphabet股價隨後反彈，收盤小漲0.7％，亞馬遜則跌0.5％。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師馬利（Matthew Maley）表示，由於愈來愈明顯的是，微軟不會從其龐大的AI投資中，獲得強勁的投資報酬率，因此需要重新評估其股價，回落到更符合歷史公允價值的水位。

週四的走勢是微軟史上最嚴重的暴跌之一，自1986年IPO（首次公開發行）以來，跌幅要超過這次規模的情況相當罕見，包括1987年的黑色星期一、網路泡沫時期以及2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情引發的拋售潮高峰時期。

