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孟加拉成衣業遭川普關稅重擊 400萬人恐丟飯碗

2025/05/08 18:48

孟加拉有將近400萬人從事成衣出口產業。（資料照，路透）孟加拉有將近400萬人從事成衣出口產業。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府對孟加拉商品祭出37%的關稅，這個以成衣出口為命脈的國家瞬間陷入不安。儘管關稅政策暫緩執行，陰影仍籠罩全孟加拉，特別是在該國政權更迭與經濟動盪之際，逾400萬名製衣工人與許多家庭，正面臨生計中斷的風險。

《紐約時報》報導，對孟加拉來說，這注定是艱難的一年。孟加拉去年經歷政治巨變，統治15年的總理哈西娜（Sheikh Hasina）在經濟危機與抗議浪潮中下台，新政府正努力穩定局勢。

然而，1個月前，當孟加拉新政府仍在努力穩定經濟時，美國將對該國商品徵收37%的新關稅，此消息令當地人震驚，因為孟加拉依靠出口收入來購買燃料、食品和其他必需品。

關稅引發強烈反彈，儘管川普最終宣布暫緩執行，但該政策將於7月面臨是否恢復的關鍵時刻，這讓孟加拉成衣廠工人感到擔憂。

這項關稅措施對孟加拉打擊甚鉅。該國擁有1.7億人口，將近400萬人從事成衣出口產業，間接受惠者更多。25歲女工阿赫塔爾（Murshida Akhtar）和丈夫、孩子仰賴縫紉工作維生，儘管剛轉職至位於薩瓦（Savar）的工廠，待遇與環境略有改善，她坦言擔憂關稅導致訂單減少，影響生計。

成衣出口是孟加拉經濟命脈，出口總額的85%來自成衣製造。自1980年代以來，孟加拉依靠服裝業穩步發展。孟加拉的工人，特別是婦女，使這個國家成為世界的裁縫師。在此過程中，孟加拉的平均生活水準甚至比鄰國印度的平均生活水準還要高。

成衣產業來自中國、印度、越南、柬埔寨和斯里蘭卡的競爭也同樣激烈，對於這樣的低利潤產業來說，即使是10%的關稅也難以接受。孟加拉央行與世界銀行均下修未來2年的經濟成長預期。

諾貝爾和平獎得主、現任孟加拉首席顧問尤努斯（Muhammad Yunus）曾致信川普，請求90天寬限期，並承諾擴大進口美國棉花以縮小貿易順差，達卡大學經濟學家提圖米爾（Rashed Al Mahmud Titumir）則直言，這是一場「醜陋的權力展示」，孟加拉正處於轉型與重建關鍵時刻，美國此舉無異於雪上加霜。

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