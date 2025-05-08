不進辦公室也能賺翻！「10種職業」時薪1900元起跳

美媒《FinanceBuzz》整理出10種時薪優渥的遠端工作。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高薪又能在家工作的職業，是許多求職者的夢幻選項。美國媒體《FinanceBuzz》列出了10個待遇優渥的遠端工作，時薪均為65美元（約新台幣1941元）或以上。

1.資深軟體開發工程師，平均時薪：67.06美元（約新台幣2003元）。這份工作將負責建構與開發軟體應用程式，完全可以在自家完成，也會與遠端團隊合作，設計並執行各項軟體專案。熟悉多種程式語言與擁有實作作品集是獲得這份遠端職位的關鍵。

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2.數位行銷經理，平均時薪：75.28美元（約新台幣2249元）。這工作將帶領公司的數位行銷團隊，專注於透過數位管道提升品牌能見度、產生潛在客戶並增加銷售。

3.雲端架構師，平均時薪：83.82美元（約新台幣2504元）。這又是一個重度電腦相關的職業。你將設計、實作、更新並管理企業在AWS或Google Cloud上的雲端架構。不僅要確保系統維護完善，還要協助組織將現有系統遷移至雲端。

4.人工智慧／機器學習工程師，平均時薪：69.45美元（約新台幣2074元）。AI與機器學習產業正在快速成長，這項職位正處於下一代人工智慧技術開發的最前線。

5.法務長（General Counsel）平均時薪：66.39美元（約新台幣1983元）。如果有法律背景但不想進法院，擔任企業法務長是一個絕佳選擇。

6.資深產品經理（科技產業），平均時薪：67.43美元（約新台幣2014元）。這是一個常見的遠端工作，需規劃產品開發流程，並與工程團隊協同作業，也需與高層與技術部門持續溝通，確保產品符合需求。

7.電腦與資訊研究科學家，平均時薪：69.75美元（約新台幣2083元）。由於職務仰賴電腦運算能力，非常適合安靜的在家辦公環境。

8.心理醫師，平均時薪：109.08美元（約新台幣3258元）。疫情後，許多心理健康服務轉向遠距「視訊看診」，這份高薪工作可完全線上進行。

9.土木工程專案經理，平均時薪：76.92美元（約新台幣2298元）。這份工作需帶領工程師、承包商和其他人員完成項目，同時管理預算和複雜的合約。

10.財務經理，平均時薪：75.05美元（約新台幣2241元），這個職位將負責企業的整體財務健康，從預算規劃、財報產出到績效分析，都需深入處理資料。

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