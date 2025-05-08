晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不進辦公室也能賺翻！「10種職業」時薪1900元起跳

2025/05/08 19:50

美媒《FinanceBuzz》整理出10種時薪優渥的遠端工作。（示意圖，彭博）美媒《FinanceBuzz》整理出10種時薪優渥的遠端工作。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高薪又能在家工作的職業，是許多求職者的夢幻選項。美國媒體《FinanceBuzz》列出了10個待遇優渥的遠端工作，時薪均為65美元（約新台幣1941元）或以上。

1.資深軟體開發工程師，平均時薪：67.06美元（約新台幣2003元）。這份工作將負責建構與開發軟體應用程式，完全可以在自家完成，也會與遠端團隊合作，設計並執行各項軟體專案。熟悉多種程式語言與擁有實作作品集是獲得這份遠端職位的關鍵。

2.數位行銷經理，平均時薪：75.28美元（約新台幣2249元）。這工作將帶領公司的數位行銷團隊，專注於透過數位管道提升品牌能見度、產生潛在客戶並增加銷售。

3.雲端架構師，平均時薪：83.82美元（約新台幣2504元）。這又是一個重度電腦相關的職業。你將設計、實作、更新並管理企業在AWS或Google Cloud上的雲端架構。不僅要確保系統維護完善，還要協助組織將現有系統遷移至雲端。

4.人工智慧／機器學習工程師，平均時薪：69.45美元（約新台幣2074元）。AI與機器學習產業正在快速成長，這項職位正處於下一代人工智慧技術開發的最前線。

5.法務長（General Counsel）平均時薪：66.39美元（約新台幣1983元）。如果有法律背景但不想進法院，擔任企業法務長是一個絕佳選擇。

6.資深產品經理（科技產業），平均時薪：67.43美元（約新台幣2014元）。這是一個常見的遠端工作，需規劃產品開發流程，並與工程團隊協同作業，也需與高層與技術部門持續溝通，確保產品符合需求。

7.電腦與資訊研究科學家，平均時薪：69.75美元（約新台幣2083元）。由於職務仰賴電腦運算能力，非常適合安靜的在家辦公環境。

8.心理醫師，平均時薪：109.08美元（約新台幣3258元）。疫情後，許多心理健康服務轉向遠距「視訊看診」，這份高薪工作可完全線上進行。

9.土木工程專案經理，平均時薪：76.92美元（約新台幣2298元）。這份工作需帶領工程師、承包商和其他人員完成項目，同時管理預算和複雜的合約。

10.財務經理，平均時薪：75.05美元（約新台幣2241元），這個職位將負責企業的整體財務健康，從預算規劃、財報產出到績效分析，都需深入處理資料。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財