勞保年金月領2萬元 達標攻略一次看懂

「我想退休後每個月靠勞保年金領到2萬元，有可能嗎？」這是許多勞工朋友常問的問題。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「我想退休後每個月靠勞保年金領到2萬元，有可能嗎？」

這是許多勞工朋友常問的問題。事實上，這不只是夢想，而是基本生活所需。你願意提早規劃，對未來的生活絕對是一種保障。本文就來教你，怎麼達成這個目標，以及具體操作方式。

為什麼設定「月領2萬元」這個目標？

根據114年度6都最低生活費標準，台北市最高達2萬379元，其餘縣市也在1萬5000元至1萬7000元之間，顯示退休月收2萬元為合理且必要的生存門檻。

請繼續往下閱讀...

想要月領2萬元，3個關鍵因素要掌握！

1. 投保年資

年資愈長，年金金額就愈高。要達到2萬元，建議年資至少30年以上。

2. 平均投保薪資

薪資愈高，月領金額愈多。計算基準為勞工歷年中最高60個月（5年）的平均薪資，並非最後月薪。建議在退休前，維持5年以上的高投保薪資，可以大幅拉高平均值。

3. 請領年齡

按照勞保條例的規定，51年次以後的勞工，你的正常全額領是滿65歲，以60歲為基準，提早最多可以提早5年，需要扣20%；也可以延後領，最多也是延後5年，可以增加20%。

所以在60歲到70歲之間，是勞工朋友可以考慮退休、請領勞保年金月領的時間點。

勞保年金計算公式說明

勞保年金的請領，會採用「擇優」原則，選擇下列兩式中較高者：

A式：平均投保薪資 × 年資 × 0.775% + 3000元

B式：平均投保薪資 × 年資 × 1.55%

目前普遍薪資調漲情況下，B式幾乎為大多數人採用的主流。

達成月領2萬元的條件範例

若勞工平均投保薪資為4萬5800元，年資30年，以B式計算：

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法