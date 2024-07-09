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下令禁用Android後 微軟將向中國員工發放iPhone 15

2024/07/09 17:48

微軟為避免公司資料被竊取，下令在中國的員工處理公務上不得使用Android手機。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技公司微軟因公司資安考量，下令在中國地區的員工自9月起處理公務時僅能使用iPhone工作，等同於不允許在公司內使用Android設備，隨後，微軟也向媒體表示，將提供中國地區及香港的員工iPhone 15作為公務用手機，以避免工作資料被竊取。

根據彭博及路透報導，微軟要求中國及香港員工在公務禁用安卓手機，是微軟全球Secure Future Initiative（安全未來計劃）的一部分，另一方面則是因為中國當地的智慧型手機如華為、小米等無法使用Google Play應用程式商店，這會限制中國地區員工存取Microsoft Authenticator和Identity Pass等安全應用程式，因此微軟直接不允許Android裝置用於公司。

對此，微軟也向路透表示，將會提供目前使用Android手機的中國及香港員工提供iPhone 15，並在中國各地設立領取點供員工領取新設備。

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