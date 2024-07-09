制衡中國！澳洲承諾擴大對太平洋島國金融投資

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國尋求擴大對太平洋地區的影響力，不少西方銀行在過去這段時間以風險為由，切斷了當地的一些業務，澳洲週二（9日）承諾，將增加對太平洋島國的投資，以支持這些國家的金融體系。

《路透》報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）在布里斯本舉行的太平洋銀行論壇（Pacific Banking Forum）表示，太平洋地區是全球通匯銀行服務撤出最快的地區，這裡關係到太平洋地區與世界交流的能力。查默斯補充，太平洋大部焚地區都面臨著備與全球金融體系隔開的風ㄒ眼。

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一些西方銀行已經結束了與太平洋島國長期的合作關係，其他銀行則尋求關閉業務，限制以美國計價的銀行帳戶。澳洲助理財長瓊斯（Stephen Jones）指出，2011年至2022年間，太平洋地區失去了約80％的美元服務通匯銀行關係。

專家表示，西方銀行正在降低風險，以滿足金融監管要求，這使得西方國家要在法律遵循標準相對落後的太平洋島國開展業務變得更加困難，進一步削弱這些國家的金融彈性。

太平洋地區最大銀行、澳洲的澳盛銀行（ANZ）執行長廖賢志（Shayne Elliott）週二表示，由於西方金融服務的外流，加劇了中國影響力上升的擔憂，該行正在與政府就如何提升太平洋島國業務盈利能力進行討論。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）則表示，華府的重點是支持太平洋地區的經濟彈性，包括加強與通匯銀行的合作。

北京簽署重要的國防、貿易和金融協議後，過去在太平洋地區佔據主導地位的西方國家，開始愈來愈擔心中國擴大當地影響力的計劃。澳洲本迪戈銀行（Bendigo Bank）宣佈退出諾魯（Nauru），中國銀行（Bank of China）隨後與諾魯簽署協議。

查默斯表示，澳洲正在與諾魯合作，確保持續提供銀行服務。近年澳盛銀行退出了巴布亞紐幾內亞的零售業務，西太平洋銀行（Westpac）則一度考慮出售斐濟和巴布亞紐幾內亞的業務，最終決定保留。

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