傳蘋果獲OpenAI董事會觀察員職位 馬斯克嘲諷形同虛設

傳蘋果獲OpenAI董事會觀察員職位，馬斯克發文嘲諷。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）上月公佈與人工智慧（AI）開發商OpenAI達成合作協議後，現傳出作為協議一部份，蘋果將在OpenAI董事會取得觀察員。消息一出，引發外界關注。對此，科技富豪馬斯克（Elon Musk）也做出回應，發文嘲諷OpenAI董事會根本沒有作用，形同虛設。

《彭博》報導，蘋果今年6月宣佈將在旗下iPhone、iPad和Mac等產品提供ChatGPT，作為AI系統的一部份，知情人士透露，將由蘋果App Store負責人、前行銷主管席勒（Phil Schiller）擔任這一職位，董事會的安排預計將在今年稍晚生效，席勒尚未參與任何會議，相關細節仍可能出現變動。

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報導指出，取得董事會觀察員席位，將使蘋果與OpenAI最大支持者微軟（Microsoft）平起平坐。觀察員的席位將允許蘋果派員參與董事會會議可以藉此深入了解公司的決策，但無法進行投票或行使其他董事權利。蘋果的高層擔任其他公司董事並不罕見，但是加入知名合作夥伴董事會的情況卻不多。

對於上述報導，馬斯克在社群平台X發文表示看法，稱「（OpenAI）董事會是假的。GPT-4推出時公司董事會甚至不知情。」

報導指出，馬斯克指的是OpenAI先前遭爆ChatGPT推出時，公司董事會並未提前接到通知，是在網路上才了解這回事。

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