聯準會主席鮑爾：降通膨取得進展 但降息還沒把握

鮑爾表示，聯準會降通膨已取得相當進展，但在降息前還須握有更多信心。（美聯社）

首次上稿 07-02 23:10

更新時間 07-03 06:00

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾2日指出，聯準會在對抗通膨上已「取得相當進展」，但在降息前還需要握有更多信心。

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報導說，鮑爾2日對過去1年抑制通膨的進展表達滿意，不過表示，在有足夠信心開始降息之前，他希望看到更多進展。

他在葡萄牙辛特拉（Sintra）舉行的央行論壇上說，「在將通膨降回至我們的目標上，我們取得相當的進展」。

他補充，「上次的通膨數據以及在此之前的相關數據略微顯示，我們正回到通膨減緩（disinflationary）的途徑上。我們希望在開始啟動降息程序或寬鬆政策前，我們對於通膨持續朝降至2%發展，更有信心」。

他對於太早降息，進而威脅物價增速放緩戒慎以對，美國物價兩年前已創1980年代初期最高增速。他說，「我們很清楚如果我們太快行動，恐前功盡棄，但如果我們行動太慢，我們可能不必要的阻礙復甦與擴張」。

他作此發言的時間點正值市場密切關注聯準會與全球其他央行的動作之際，通膨出現降溫跡象，而一些央行，包括歐洲央行（ECB）已開始緩慢降息。

今年初，市場預期聯準會今年至少降息6次，每次0.25個百分點，之後市場調整預期為2次，1次在9月，另1次在年底，然而設定利率的聯邦公開市場委員會在其6月的會議中定調1次。

當被問及是否認為聯準會可能9月降息？鮑爾回應，「我不打算在這裡給出任何具體的日期」。

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