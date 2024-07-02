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安克生醫免過夜「超音波智慧睡眠檢測」 打入台大健管中心

2024/07/02 10:52

安克生醫免過夜「超音波智慧睡眠檢測」，打入多家醫療機構健檢中心（圖:安克提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕精準醫療時代來臨，早期篩檢已成為普世價值，安克生醫（4188）推出的免過夜「超音波智慧睡眠檢測」，近期獲台大醫院健管中心開始使用，同時也獲好心肝診所、中國附醫健診中心、哈佛富盈診所等指標性醫療機構引進使用，積極搶攻一般民眾與企業的健診市場。

礙於傳統檢測的方便性不足，像是需到睡眠中心睡一晚、床位少、排隊時間長，影響民眾檢測意願，據統計，高達75%的重症「阻塞型睡眠呼吸中止症OSA」患者未被有效診斷；此外，也因檢測需過夜的特性，使得睡眠檢測始終難以進入健診方案。

為提升檢測方便性，安克生醫研發上市的「超音波智慧睡眠檢測」，具免過夜、10分鐘精準檢測的特性，經台大醫院健管中心臨床實證，準確率與睡眠中心相比高達95%。

安克生醫總經理李伊俐表示，睡眠呼吸中止症是21世紀新文明病，免過夜的超音波智慧睡眠檢測，檢測方便性大幅改善，有助提升民眾檢測意願，降低慢性共病的發生，全方位守護民眾健康。

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