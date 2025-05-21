LTN經濟通》美併夏威夷SOP 將套用在格陵蘭？

夏威夷州州旗的旗角繪有英國國旗。（資料照，美聯社）

美可望提《自由聯合協定》（COFA）協議 納格陵蘭

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前《路透》報導，據2名美國官員和另一位知情人士透露，華府正研擬一項計劃，擬仿效美國與多個太平洋島國維持密切關係所採用的協議模式，將格陵蘭納入其勢力範圍。根據該構想，川普政府可能向格陵蘭領導人提議，與美國簽署一項名為《自由聯合協定》（COFA）的協議。

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儘管《自由聯合協定》的具體條款會因簽署國而異，但美國通常會向這些國家提供一系列基本服務，包括郵政遞送、緊急應變與軍事防衛等。作為交換，美軍得以在該國境內自由行動，且雙邊貿易大致享有免稅待遇。格陵蘭目前是丹麥的自治區，丹麥已明確反對COFA提議。

此外，《CNN》報導也指出，3名知情人士披露，五角大廈正在考慮一項改革，將美國在格陵蘭的安全利益責任，從負責歐洲事務的美國歐洲司令部（EUCOM），轉移至主掌國土防禦的美國北方司令部（NORTHCOM），這項構想凸顯了川普對格陵蘭的高度關注。這項調整背後具有一定邏輯，因格陵蘭地理上屬於北美大陸，因此納入北方司令部的管轄似乎合理。然而，在政治與文化層面，格陵蘭與歐洲關係更為緊密，並作為丹麥的半自治領地，長期由美國歐洲司令部負責。據悉，相關討論早在川普今年重返白宮之前便已展開。

早在第一個任期時，川普就曾提出獲取格陵蘭的構想，一句「想買下格陵蘭」震驚全球，當時丹麥政府立即表示「荒謬」。今年1月重返白宮後，川普對此更加堅定，甚至拒絕排除動用武力奪取格陵蘭的可能性。這場看似荒謬的外交插曲，卻讓世人回想起美國過去實際「併吞」他國領土的歷史——其中最具代表性的，就是「夏威夷王國」。

夏威夷珍珠港。（資料照，法新社）

「夏威夷王國」，擁有自己的憲法、貨幣、外交與軍隊

美國如何從一個大西洋沿岸的殖民國家，發展為橫跨太平洋的全球霸主？在「買島」幻想背後，其實是一部步步為營、長期滲透的地緣政治史。美國覬覦的格陵蘭，會不會和夏威夷走上一樣的路？

在西方人尚未抵達之前，夏威夷原是波利尼西亞（Polynesians）原住民的家園，1778年英國庫克（James Cook）船長登陸夏威夷可愛島的威美亞（Waimea）海灣，打開夏威夷對西方世界的大門。1810年，夏威夷酋長卡美哈美哈一世（Kamehameha）統一夏威夷群島，建立「夏威夷王國」，擁有自己的憲法、貨幣、外交與軍隊。1843年，夏威夷王國獲得國際承認，與英國、美國、法國等列強簽訂條約，駐有使節。

為何美國看上這座太平洋群島？美國早在19世紀中葉就對夏威夷展現濃厚興趣。這群位於太平洋中央的火山島，不僅氣候溫暖、土地肥沃，更關鍵的是其戰略位置。從美國西岸到亞洲，若不經夏威夷補給，橫跨浩瀚海洋的船隻往往難以維持長途航行。再加上，資本主義發展與海軍現代化推進，美國急需在太平洋上建立基地，為遠洋艦隊提供補給與支援，夏威夷正是理想的戰略位置。

19世紀中葉以來，遠東市場逐漸向西方列強開放，為美國帶來龐大經濟利益，促使其加速向西擴張，將夏威夷視為進入亞洲的跳板。對當時仍在擴張中的美國而言，夏威夷是它邁向太平洋霸權的門戶。

真正讓美國勢力在夏威夷落地生根的，是一批1820年代登陸的傳教士。他們帶來聖經，也帶來美國式的文化、語言和價值觀，不僅傳福音，也辦學校、開醫院。然而，在另一方面，卻是在思想文化上，幫助了美國控制夏威夷。

在信仰之外，更重要的是傳教士的子孫成為日後改變夏威夷命運的主角——白人糖業資本家。這些白人企業家在島上建立種植園，並逐步壟斷土地、水資源與出口管道。他們富可敵國，也極力遊說夏威夷政府與美國簽訂自由貿易協議，確保糖出口能免除美國關稅。

伊奧拉尼宮，它是夏威夷王室住所之一，由夏威夷王國國王卡拉卡瓦所建造的歐洲風格式皇宮。（資料照，美聯社）

一紙國會《紐蘭茲決議》 將夏威夷劃入美國版圖

19世紀末，夏威夷雖仍名義上是王國，實際上政權早落入白人糖業資本家之手。1887年，他們以武力逼國王卡拉卡瓦簽下《刺刀憲法》，大幅削弱王權，並提高投票門檻，讓白人掌控國會，多數原住民則失去參政權。

1891年，利留卡拉尼女王即位，試圖廢除《刺刀憲法》，恢復原住民的政治地位。她的改革引發白人反撲，在美國公使與海軍支持下，政變爆發。美軍軍艦停泊檀香山港，海軍陸戰隊登岸「維持秩序」，實則護航政變。女王為避免流血，被迫讓位，並懇請美國政府調查政變真相。

當時的美國總統克里夫蘭（Grover Cleveland）確實派出特使調查，報告直指政變並非民意，而是少數白人與美國官員合謀。總統雖主張恢復王國，但遭臨時政府拒絕談判。數年後，情勢隨戰爭改變。1898年，美西戰爭爆發，美國急需太平洋中繼站。美國新任總統麥金利（William McKinley）決定，繞過條約談判與夏威夷民意，只憑一紙國會《紐蘭茲決議》，將夏威夷劃入美國版圖，成為戰略資產。

1959年，在爭議的公投之下，夏威夷成為美國的第50個州。爭議的原因在於具有投票權的不只是夏威夷原住民，也包括了島上美日移民與美軍，使得公投結果一面倒。這場吞併，既不是透過軍事征服，也不是雙方和平合併，而是一場利用內部政變、經濟滲透與軍事威懾完成的「溫和殖民」。

夏威夷王國末代女王，利留卡拉尼女王。（翻攝自網路）

夏威夷原住民仍有獨立意識

直至今日，許多夏威夷原住民仍不承認美國的主權合法性。他們指出，1898年的併吞並未經夏威夷人民授權，1959年舉行的建州公投也排除了「恢復獨立」選項，是一場有預設結果的選擇題。

今天的夏威夷，是一座觀光勝地，也是一座軍事重鎮。夏威夷表面看來是美國的一個多元族群州，但對不少原住民而言，他們不認為自己是美國人，而是被佔領的人民。從1970年代以來，夏威夷的民族復興運動逐漸抬頭，越來越多年輕人開始學習夏威夷語、傳統舞蹈與歷史知識。在學校教科書上，利留卡拉尼女王不再只是殖民時代的角色，而是一位被背叛的象徵。

1993年，美國國會才通過了一項名為《道歉決議》的聯合決議，正式承認美國政府在1893年政變中「不當干預」，並向夏威夷人民「致上誠摯歉意」。對外界來說，這是歷史的和解，但對許多原住民而言，這不過是一場無力的象徵。

在夏威夷，有人主張全面獨立，恢復王國主權；有人主張加強自治，建立如波多黎各或關島那樣的特殊地位；也有人認為當務之急是教育與文化復興。但無論立場為何，幾乎所有原住民都同意一點：歷史不能被遺忘。

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