東南亞這國挑戰美國極限 部署華為昇騰晶片

馬來西亞將成為第一個在其人工智慧基礎設施項目中採用華為昇騰（Ascend）晶片的國家，可能違反美國出口管制政策。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，馬來西亞將成為第一個在其人工智慧基礎設施項目中採用華為昇騰（Ascend）晶片的國家，可能違反美國出口管制政策。根據MCIGroup的一份報告，馬來西亞政府已主動透過在該地區國內託管伺服器來「本地化」人工智慧發展，以確保資料完整性和該國在技術領域的領先地位。

雖然馬來西亞政府尚未明確說明這一點，但它確實間接表明將使用華為的Ascend加速器。這可能意味著馬來西亞違反美國的出口管制，該管制明確規定，任何使用華為晶片的實體都將受到懲罰，因此看看美國政府對此作何反應，值得關注。

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美國商務部早些時候升級對華為昇騰AI晶片的出口管制措施，明確規定在全球任何地方使用華為的產品均會違反美國出口管制規定，涉事企業、機構或面臨制裁。

馬來西亞素以玩「雙球」遊戲而聞名，此前該國曾被指控利用美國貿易漏洞向中國供應輝達的人工智慧晶片。

據稱，馬來西亞有個別的機構向中國出口人工智慧晶片和伺服器，考慮到馬來西亞目前沒有任何限制，他們並沒有違反任何規定，直到美國發現貿易漏洞。而且，既然美國現在正在使用華為的晶片，他們可能會面臨更多川普政府的審查。





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