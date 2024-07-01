碳交所首發綠碳專案 第2波外國碳權商品共約2萬噸

碳交所於今日推出巴拉圭植樹造林專案，為首個上架的綠碳專案。（碳交所提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳交所今日宣布，繼6月中推出緬甸紅樹林藍碳專案後，今日再推出約1萬多噸的巴拉圭植樹造林專案，也是碳交所第1個上架的綠碳專案，第2波共推出約2萬噸外國碳權商品。

碳交所表示，此次上架的藍碳及綠碳專案，可應用於ISO 14068-1碳中和等國際標準，也與國際自願性碳市場趨勢相符，且碳交所極為重視自然為本專案（Nature-Based，意即自然碳匯）的品質評估，第2波的2個專案都依照環境部指引、以及碳交所相關作業程序審查，也與國內大學合作，透過衛星遙測資料進行時序分析，以確認專案地區的綠化成效。

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針對今日上架的專案，碳交所也說明，根據資料顯示，巴拉圭有很高比例的土地用於畜牧業和大豆種植，森林經營和保育的法規、技術尚不成熟，因此碳權專案的支持對於森林保護和推動減碳發展至關重要，國際大廠亦於巴拉圭東部投資植樹造林專案。

此外，巴拉圭為台灣友邦，引進當地碳權深具意義。本次上架的專案在巴拉圭東部進行植樹造林，使用造林和重新造林的方法學，符合4項聯合國永續發展指標。

碳權需求趨勢越發明確，碳交所也指出，5月時科技大廠Google、Meta、微軟和Salesforce宣布成立共生聯盟（Symbiosis Coalition），主要目標包含：１、承諾於2030年簽訂2000萬噸高品質的自然為本移除類碳權採購合約，初期將著重於造林、重新造林和植被恢復計畫（ARR）和紅樹林復育專案；２、因自然類型專案非常複雜，聯盟將為採購該等類型專案建立品質標準。第2波的2項商品就都是ARR。

碳交所表示，會員已可於碳交所國際碳權交易平台查詢本專案相關資訊，即日起可於平台上下單購買，碳交所將持續推出多元類型碳權專案，協助產業達成淨零轉型的目標。

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