沒錢付帳單？美調查：14％年收近500萬元者憂入不敷出 提前動用退休金

美調查顯示，超過14%高收入者表示他們將提前從退休儲蓄中提取了資金。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕沒錢繳帳單問題日益嚴重，根據費城聯儲調查顯示，超過3分之1的消費者表示，他們擔心未來6個月的入不敷出，為了因應財務壓力，超過14%高收入（至少15萬美元、約新台幣488萬元）者表示他們將提前從退休儲蓄中提取了資金。

彭博報導，根據費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）的1項調查，美國消費者越來越關注來年維持生計，包括那些年收入在10萬美元（約新台幣325萬元）或以上的人。

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調查中超過3分之1的消費者表示，他們擔心未來6個月的入不敷出，而1年前這一比例為28.7%；在未來7到12個月中，擔憂的人比例也有所攀升。

調查指出，在4月份能夠全額支付帳單的人中，超過4分之1的人表示他們擔心未來6個月，高於前2年的5分之1，而收入至少15萬美元（約新台幣488萬元）的人中，約有30%的人表示擔心未來6個月的財務狀況。

超過3分之2的受訪者採取了某種行動，來應對去年增加的財務壓力，例如有43.1%的受訪者削減可自由支配支出（如娛樂或外出用餐）、削減基本支出（如食品或醫療保健）也有23.5%，至於跳過每月帳單，或分期者也有15.8%，另有13.1%的受訪者從事額外的工作來因應。

值得注意的是，在因應未來財務壓力，收入至少15萬美元的高收入者，有超過14%的人表示他們將提前從退休儲蓄中提取了資金，高於整體受訪者10.2%。

根據費城聯儲在3月22日至4月6日期間對5000名美國消費者進行的調查，已經遇到帳單問題的人的比例也在上升。

當被問及他們支付費用的能力時，22.5%的受訪者表示他們無法支付4月份的部分或任何帳單，這比去年同期上升了2.7個百分點。在更富裕的消費者中，遇到麻煩的比例增加了1倍多，從3.4%增加到6.9%。

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