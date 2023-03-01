3/4屏東現場徵才活動 50家廠商釋出935個工作職缺

民眾現場就業情況。（縣府勞青處資料照）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府勞動暨青年發展處3月4日在屏東公園椰林大道辦理「迎春納才求職去」現場徵才活動，現場有50家以上廠商提供超過935個工作職缺，社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族、二度就業等民眾，把握與企業直接面試。

這次現場徵才活動邀請環球購物中心、大江生醫、屏東客運、強匠冷凍食品、台灣矢崎、豐鼎光波奈米科技、巧新科技、南部化成、基福工業、馬光中醫及南台灣具規模之墾丁福華渡假飯店、悠活渡假飯店等多家知名廠商，徵才職務內容有儲備幹部、系統工程師、品管技術員、包裝作業員、職業安全管理師、食品技師、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達32000元以上，亦有兼職等職缺，辦理時間在3月4日（六）上午9時30分至12時30分。

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參加現場求職者，還加碼送好康，面試並完成戳章蓋印前150名者，將可獲得精美小禮物1份，活動詳情可至勞動部台灣就業通網站或屏東縣政府勞動暨青年發展處網站查詢。

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