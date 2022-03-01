南鐵地下化專案照顧住宅店鋪13戶公告標租 月租底價5.7萬

南鐵地下化專案照顧住宅店鋪2樓示意圖。（南市都發局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南東區行情好，市府釋出鐵路地下化專案照顧住宅未登記店鋪等13戶，待價而沽，即日起公開標租，依店面大小與位置不同，租金底價最高5.3萬元、最低3.3萬元，而且標租標的皆為全新、尚無人使用過的新成屋。

南鐵地下化專案照顧住宅店鋪公開標租清冊。（南市都發局提供）

市府表示，這次標租標的是為配合鐵路地下化工程，興建的專案照顧住宅，經拆遷戶最後多次選擇後剩餘的店鋪。

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南鐵地下化專案照顧住宅店鋪公開標租。（南市都發局提供）

照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處的東側，台鐵南台南車站預定地對面，除交通路網便捷，基地亦鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，住商條件良好。

店鋪1樓示意圖。（南市都發局提供）

據了解，13戶店鋪曾於今年1月公開標租過1次，但是沒有標租出去，這次提供租金優惠，以吸引有興趣的民眾青睞「來開店」。

南鐵專案照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，鄰近生產路與未來台鐵南台南車站。（記者洪瑞琴攝）

市府都發局表示，標租標的自50坪至90坪不等，每間店鋪皆是2層樓，內含1組櫥櫃、3機（抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機）、1至2座陽台及2間廁所，租期1次簽訂期間為3年，並提供第1年租金減免2成、第2年租金減免1成的優惠，若有需求也可申請續約，累計租期不得超過9年。

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