台北熊好券適用夾娃娃機、聯誼活動？ 議員：莫名其妙

台北市議會教育委員會審查藝文券2千萬元追加預算。（翻攝台北市議會網站）

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府編列5億元推出台北熊好券，共5種票券，其中藝文券由北市文化局編列2千萬元以追加預算辦理，北市議會教育委員會今早審查該筆預算，多位議員不滿，申請藝文券的街頭藝人與藝文團體比例低，連夾娃娃機店、聯誼活動都有，實在莫名其妙，痛批文化局未盡到通知責任。文化局長蔡宗雄應允，會逐一聯繫告知。

議員王閔生指出，看到市府提送藝文券資料，申請的街頭藝人是61人，但到今年6月核發街頭藝人登記證有2519張，再者演藝團體申請僅35家，出版演藝團體卻有1800個立案團體，到底問題出在哪，是不是綁台北通是最大障礙？

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王閔生說，北市府趁振興要求綁定加入台北通，反觀新北市、高雄市都沒這樣的限制，只要求綁定一家支付業者並要在該地區消費，以此鼓勵在地的經濟，結果北市要求綁定台北通，這樣振興方案有限，他也質疑街頭藝人、演藝團體有全部通知嗎？

蔡宗雄回答，經常性街頭演出與排演約200多人，許多人是雙重身分，透過演藝團體或售票系統購票。但王閔生說，街頭藝人要先通過售票通路才能表演嗎？市府稱經常演出200多人，但怎麼知道其他2千人不想趁這波藝文券來振興，邏輯思考太奇怪。

文化局官員說，有專人打電話通知街頭藝人跟團體，蔡宗雄強調，大部分是透過通路的售票系統，王閔生氣憤反問，通路是誰？這些通路單獨吃掉2千萬預算嗎？沒透過通路就不能用藝文券？莫名其妙，政策是要真的照顧到這些人，不只是做業績。

議員吳沛憶不滿說，北市府規劃執行有問題、跟議會溝通不足，導致熊好券抽籤延後一、兩週，害得藝文團體原本搭配的檔期無法演出，規劃亂七八糟，造成新一波受害者，而且連夾娃娃機、聯誼活動及婚紗店都來申請，夾娃娃機、婚紗店也算藝文產業嗎？

議員汪志冰追問，到底用什麼樣方式通知，文化局有無落實善盡通知的責任？街頭藝人或團體不想參加，這有違邏輯。議員徐巧芯說，這麼少人參加，文化局有責任釐清不參加的原因，有些人就是不想用台北通，像是街頭藝人參加不多可能打賞方式用現金，操作台北通覺得太麻煩。

文化局官員說，街頭藝人跟團體一開始都有用Email通知，100多個演藝團體參加座談會，後來也再打400多通電話通知，大概每個行業別挑50家來打，也讓汪志冰再質疑，挑選50家的標準是什麼，這是最大問題。蔡宗雄最後表示，請相關公會協助通知，並請文化局同仁全部逐一聯繫。

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