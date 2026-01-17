Cellid攜手鴻海 AI眼鏡拚量產

（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕日本擴增實境（AR）顯示與空間辨識技術商Cellid，攜手鴻海（2317）集團與觸控廠GIS-KY（6456）打造新一代AI智慧眼鏡「HJ1」，相較過往AR眼鏡多停留在概念或工程樣機階段，此次合作已對準實際製造與組裝流程，被視為以量產為導向供應鏈嘗試動作。

從技術展示 走向量產驗證

業界解讀，Cellid與台灣大廠合作，反映AR眼鏡供應鏈分工逐漸明朗，產品正由技術展示走向量產驗證階段。Cellid指出HJ1為鴻海體系框架下的聯合開發成果，其中Cellid提供核心波導式AR顯示技術，佐臻負責整體產品設計、系統開發與製造，GIS-KY則提供精密光學與顯示技術。

請繼續往下閱讀...

在產品設計上，HJ1採用超薄波導式AR鏡片結構，搭配Micro LED顯示技術，亮度最高可達2000nits，整機重量約46公克，並保有高透光率設計，提升戶外與長時間配戴的可行性。產品亦內建眼動追蹤模組，整合相機、麥克風與揚聲器，支援語音、影像與AI應用，應用情境涵蓋日常使用與商務場域。

Cellid表示，公司長期專注於波導式顯示與空間辨識引擎，強調AR眼鏡若要真正普及，必須同時克服光學設計、系統整合與量產能力三大門檻。透過與鴻海體系夥伴合作，可結合其在大規模製造與品質控管的經驗，加速AR眼鏡從實驗階段推進至實際應用階段。

隨著蘋果、Meta等大廠持續布局空間運算與穿戴式裝置，AR眼鏡是否能形成具規模的市場，關鍵已不僅在單點技術突破，而在於供應鏈是否具備成本控制與量產能力。鴻海目前已推動AR技術大聯盟，成員就包括旗下佐臻與GIS-KY；GIS-KY則預估光學類產品今年雖有營收貢獻，但明年才是陸續量產的時機點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法