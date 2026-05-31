熱門族群》汽車零組件帶量長紅 防漲多拉回修正

美國調降台灣銷美汽車零組件關稅，帶動汽車零組件族群上週股價出現低檔帶量長紅走勢，法人表示，汽車零組件族群股價上漲主要是受題材面激勵，本週若沒辦法持續放量上攻，有可能出現漲多拉回修正，建議投資人逢低承接不追高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／專題報導〕美國調降台灣銷美汽車零組件關稅，帶動汽車零組件族群上週股價出現低檔帶量長紅走勢，法人表示，汽車零組件族群股價上漲主要是受題材面激勵，本週若沒辦法持續放量上攻，有可能出現漲多拉回修正，建議投資人逢低承接不追高。

上週四受到美國將調降台灣進口汽車零組件關稅由原先的27.5％降至15％題材激勵，東陽（1319）、大億（1521）、堤維西（1522）、耿鼎（1524）、巧新（1563）、倉佑（1568）、吉茂（1587）、麗清（3346）、英利-KY（2239）及帝寶（6605）等10檔汽車零組件個股亮燈漲停。

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指標性的汽車零組件大廠東陽表示，美國是重要市場，台灣銷美稅率降至15%，終於能與歐、日、韓等主要競爭對手回到較公平的競爭基礎，對接單動能有正面幫助，東陽前4月合併營收76.4億元，年減20.67%，合併稅前淨利15.43億元，稅前每股盈餘2.62元。

堤維西月營收年增率已連續10個月正成長，前4月合併營收達89.09億元，年增40.26%，但第一季卻每股虧損0.19元，堤維西已在美國底特律設新廠攻原廠市場，如今美國調降台灣關稅，也大幅降低成本壓力。

麗清宣布由車用領域打入機器人及機器狗供應鏈，結盟敏實集團與旗下關鍵零組件廠，生產供應機器人關節控制模組產品，再交由敏實進行組裝出貨予中國人形機器人廠智元機器人（Agibot），預計第3季開始小量出貨，也帶動上週股價拉出3根漲停。

分析師簡伯儀表示，汽車零組件族群上週週線出現一根大長紅的紅K棒，週指標在低檔出現交叉往上，RSI指標也回到50以上的多方區，量能明顯增溫，顯示中期趨勢出現扭轉跡象。

不過，股價反應關稅利多後，後續股價能不能有效地出現明顯上漲走勢需要觀察，畢竟目前汽車零組件股的線型架構，年線和半年線都還是維持下彎，在年線下彎的同時，股價如果沒辦法持續放量上攻，有可能出現漲多拉回修正。

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