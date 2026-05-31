屋主高齡化1》 逾70歲長者 擁有全台1/4房產

70歲以上古稀長者掌控最多房屋數量，高達296萬戶、占全國比重約25%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國逾七成房產集中在50歲以上民眾手中，且又以70歲以上古稀長者掌控最多數量，高達296萬戶、占全國比重約25%，也就是全國1/4房產都握在古稀長者手上。

房產業者指出，即便房屋稅繳納人並不全然為房屋所有權人，像是使用權房屋則由使用權人繳納等例外案例，不過，絕大多數房屋稅繳納人就是所有權人。而古稀長者手上房產未來將會面臨繼承分產問題。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，50歲以上民眾持有房屋比率甚高，往前推算可能是20年前就買房的原始屋主，且當時不論是買一間公寓或者華廈自住，房價負擔上都還是雙薪家庭較容易承受年代。

根據財政部統計通報最新發布，2025年全國房屋稅開徵戶數（包含住家、營業用途）已達1184萬戶，其中17歲以下、未成年民眾繳納戶數約1.4萬戶、占比約0.12%，而18歲至39歲民眾繳納戶數約110萬戶、占比約9.29%，連1成都不到。

39歲以下繳納房屋稅戶數占比不到1成

反觀50歲以上民眾的繳納戶數則高達850萬戶、占比高達71.79%，也就是每1.39戶就有1戶的納稅人是50歲以上，進一步觀察50至59歲、60至69歲以及70歲以上等三個年齡級距，去年房屋稅繳納戶數分別約262萬、292萬以及296萬戶，三個級距全數超過200萬戶、對比30至39歲繳納戶數約91萬戶，50歲以上的3個級距繳納戶數多出1.87倍以上。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，這個年代的青壯族群面對高房價環境負擔沉重，選擇以租待買的比率增加，擁房比率遠低於50歲以上族群，但也因此產生世代剝奪感。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從台灣歷年年齡人口占比變化來看，1997年14歲以下幼年人口占比約22.6%，65歲以上老年人口則僅有8.1%，但到了2017年，幼年人口占比跌至13.1%，甚至低於老年人口的13.9%，且往後的人口老化趨勢越趨明顯。

因此少子女化恐怕會加劇超高齡化社會的資產、財富集中，又碰上高房價所形成的購屋門檻拉高，進而導致繼承、買賣房產分配失衡，有可能會加速區域、階級的分化。

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