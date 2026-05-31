屋主高齡化2》還是配偶較可信？ 女性納稅人10年增95萬戶

旋轉豪宅「陶朱隱園」成交的兩戶，均登記在女屋主名下。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過去10年，全國房屋稅籍住宅增加185萬戶、增幅逾18％，其中女性納稅人10年增加約95萬戶，對比男性納稅人10年增加近90萬戶，10年增加戶數，女多過男，因此，女、男納稅人的差距也從10年前的12%、縮小至9.6%，10年拉近2.4個百分點。

房產業者表示，其實近幾年知名豪宅交易案，均有登記在女屋主名下的紀錄，像是旋轉豪宅「陶朱隱園」成交的兩戶，均登記在女屋主名下，此外，鴻海創辦人郭台銘家族2024年豪宅逾6億元買進北市信義計畫區豪宅「信義首席公館」2戶，則是登記在夫人曾馨瑩名下。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，擁房女力崛起，有三個原因，首先是不婚、或是晚婚的女性買房自住或是投資房產的意識崛起，再來則是稅務與傳承規劃，透過夫妻贈與可免贈與稅機制，或是提前進行二代接班的布局，配偶或女性繼承人往往成為資產集中留存的最佳節點，最後則是上市櫃老闆或高資產創辦人，自身面臨較高企業經營與連帶保證風險，轉將抗跌、保值的房產登記在配偶名下，作為安家的最後一道防線，有效建立財務防火牆。

富豪將豪宅登記在配偶名下 建立財務防火牆

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，從人口性別結構觀察，我國女性人數不僅超越男性人數，且領先幅度逐年擴大，尤其六都的女性人數多過男性的情況更明顯，另外，丈夫將房產登記妻子名下越加普遍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，女性屋主增加主要包括單身女性購屋自用，另外就是家庭內已經有一戶自住房屋，後續再添購另外一戶時受限貸款成數，第二戶就可能就登記在配偶名下，因此，觀察可發現女性持有比率有緩慢攀升現象。

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