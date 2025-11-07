荷、中搶奪主導權 安世半導體陷內訌

荷蘭安世半導體（Nexperia，見圖，路透）表示，由於中國子公司拒絕付款，已暫停向中國的工廠供貨，暴露這家汽車晶片製造商陷入內訌。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭安世半導體（Nexperia）表示，由於中國子公司拒絕付款，已暫停向中國的工廠供貨，暴露這家汽車晶片製造商陷入內訌。

中國子公司拒付款 母公司暫停供貨

二〇一八年被中國聞泰科技（Wingtech）併購的安世半導體，為福斯集團、寶馬汽車等多家汽車製造商供應電源控制晶片。該公司十月廿九日通知客戶，將停止直接向中國的組裝廠供應晶圓。

請繼續往下閱讀...

母公司聲明：不背書中廠出貨品質

安世半導體五日發布聲明指出，其在中國的實體已停止按照現有公司治理框架營運，也無視全球管理階層的指示。聲明表示：「我們無法監督中國工廠的產品是否或何時交付，鑑於生產流程缺乏透明度和監管，我們無法保證自十月十三日起從安世半導體中國工廠交付產品的智財權、技術、真實性和品質標準。」

荷蘭政府九月三十日接管安世半導體，因擔心其關鍵技術可能被轉移至中國，對荷蘭及歐洲的經濟安全構成風險。中國政府十月四日祭報復措施，限制安世半導體中國子公司的產品出口，這場僵局導致全球汽車供應鏈大亂，並迫使車廠減產。

安世半導體表示，中國子公司拒絕付款「並非孤立事件」，並指其企業印章遭中國子公司挪用，卻無正當理由或解釋，中國子公司還向客戶、分包商、第三方供應商和員工發送包含虛假資訊的未經授權信函；聞泰科技的代表尚未對此置評。

安世半導體並指出，中國子公司「未經授權開設銀行帳戶，並指示客戶將款項匯入這些帳戶」。安世也否認張學政恢復執行長職務的傳聞，表示公司決策需獲得荷蘭政府批准，並將持續一年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法