國民年金月投保金額調高 2月底年金入帳「領更多」

〔記者李靚慧／台北報導〕國民年金保險自今（115）年元旦起，月投保金額由1萬9,761元調高至2萬1,103元，各項以月投保金額計算的保險給付金額，也將同步增加。勞動部指出，1月份的年金給付最快在2月26日入帳，將可「有感」領更多，年資愈長給付金額也增加愈多。

勞保局舉例，一位國保年資15年的民眾，按月領取國保老年年金給付，若是請領A式，每月可領取金額由5,976元提高至6,107元，較調整前增加131元；請領B式的民眾，每月可領取金額將由3,853元增至4,115元，較調整前增加262元，且年資愈長給付金額增加愈多。

不過，月投保金額提高，也代表每月需繳交的保費跟著增加，依據政府負擔比率的不同，每月增加金額從43元至84元不同，以占比最多達60%的一般被保險人為例，原本每月國保保費為1244元，將增加84元至1328元。

勞保局指出，國民年金因有10年的緩繳期限，因此愈接近65歲請領老年年金的年齡，繳費率就會大幅提高至7至8成，但年輕族群的繳費率較低。對於不少國人質疑，「我現在沒工作，為什麼還要保國民年金保險？是失業懲罰金嗎？」勞保局澄清表示，國保是國民在沒有參加勞保、公保、軍保或農保期間的「基本保障」，有工作時保勞保、沒工作時保國保，退休後可享勞保及國保的雙重保障，並非對失業者的懲罰。

勞保局官員強調，若民眾因失業經濟狀況不穩定，沒有能力繳納保險費，可透過國保的各項保險費補助措施，詢問戶籍所在地的縣市政府社會局，依個人狀況申請提高政府補助比率，減輕保險費負擔。勞保局強調，國保是國民基本經濟安全的保障制度，根據「國民年金法」規定，國保財務由政府負最後支付責任，確保財務穩健及給付權益，不會繳納了保費未來領不到錢。

