38年新高！去年第4季GDP飆至12.68％ 全年8.63％創15年新高

去年第4季GDP成長12.68%，全年飆至8.63%。（彭博資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口大爆發，去年經濟成長率飆至8.63%，創15年新高！主計總處今公布2025年第4季GDP（國內生產毛額）概估12.68%、創38年來單季新高，上修4.77個百分點，主因商品出口強勁，增幅較預測數高出12.56個百分點所致；2025年經濟成長率達8.63%、創15年來新高，上修1.26個百分點。

主計總處表示，由於AI與高效能運算等新興科技應用需求遠優於預期，雲端服務業者（CSP）持續增加資本支出，推升相關產品拉貨動能，第4季商品出口年增49.4％，併計三角貿易及經所有權調整之商品與服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸實質成長38.82％、較預測數增加3.98個百分點。

投資方面，隨新興科技應用需求強勁，維繫企業投資動能，雖營建工程及運輸工具投資略呈縮減，但第4季新台幣計價機械設備進口年增22.86％（其中半導體設備年增23.89％），智慧財產投資續增，併計存貨大幅減少及剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長3.83％、上修0.47個百分點。

另，業者配合歲末年終節慶及政府普發現金推出相關促銷活動，加上貨物稅減徵加碼政策，車市買氣恢復，第4季零售業、餐飲業營業額分別年增1.43％及3.54％，資通訊、休閒娛樂及交通運輸等相關消費續增，加以股市交易熱絡，挹注證券交易手續費，跨境旅遊熱度亦持續推升國人國外消費，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第4季民間消費實質成長3.43％、上修0.29個百分點。

