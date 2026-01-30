川普有望奪回運河權？巴拿馬法院廢止李嘉誠運河港口長約

巴拿馬最高法院週四晚間裁定，香港長江實業集團旗下子公司經營巴拿馬運河兩端港口的特許權合約違憲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬最高法院週四晚間裁定，香港長江實業集團旗下子公司經營巴拿馬運河兩端港口的特許權合約違憲。巴拿馬審計署指出，這間由香港首富李嘉誠創辦的企業集團，在25年的特許期內涉嫌逃漏稅、會計錯誤及未獲授權擅自續約，對國家造成逾12億美元（約新台幣380億元）損失。

據《CNN》報導，巴拿馬審計總長弗洛雷斯（Anel Flores）的專案調查揭露，長江實業集團旗下的巴拿馬港口公司（PPC），在2021年獲得的25年特許權延長案存在嚴重違規，包括未經審計署必要背書即逕行簽約，且自2015年起疑似出現「影子特許權」運作。弗洛雷斯直言，該公司長年積欠政府款項，原合約期內損失達12億美元，續約後又造成3億美元缺口，已嚴重損害國家主權與公共利益。

這項裁決與美方的戰略利益高度重疊。川普政府上任以來，便將阻斷中共對巴拿馬運河的影響力列為西半球外交首務，國務卿魯比歐（Marco Rubio）上任後出訪的首站即選在巴拿馬。儘管巴國政府曾堅稱中資未干預運河營運，但魯比歐多次強調，港口特許權已升級為美國的國家安全危機，這也使得李嘉誠的商業帝國在中美角力中處境尷尬。

面對違憲裁決，長江實業子公司發表聲明反擊，批評此舉缺乏法律依據且背棄合約精神，強調當初合約經過透明國際招標，並保留法律追究權。此前，李嘉誠曾計畫將該港口股權轉售給由美資財團貝萊德（BlackRock），但該筆交易因北京阻撓，導致交易未果。

目前該案已移交巴拿馬海事管理局研議後續接管事宜。政治評論家卡布瑞拉（Edwin Cabrera）分析，港口運作短時間內不至於中斷，但裁決已實質廢止長江實業的特許地位。

