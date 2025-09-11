財經青紅燈》 首都人口流失中

台北市是全台首善之都，但屋老人更老，人口數卻持續下滑。 （資料照）

台北市是全台首善之都，人口數卻持續下滑，2020至2024年的5個年度中，高達4個年度人口淨遷入是負數，其中2021年更直接減少7.6萬人，人口數唯一增長的2023年，是因為疫情爆發期間兩年未入境而戶籍遭到戶政事務所遷出的國人重新辦理戶籍遷入而拉高，並非實際人口遷入。

根據內政部最新統計，2020年至2025年7月，僅有東部地區人口淨遷入數字呈現負數，而同時間點的台北市流失戶籍人口數已累積高達17萬6539人，相較東部該時間點的流失人口總數量4867人，還要再高出35.27倍。

北部地區主要縣市僅有台北市人口淨遷入為負數，而南部地區主要縣市的台南市、澎湖縣等少數縣市則為增長，其中台南市近6年來，人口淨遷入數量累積達1萬8352人，是22縣市中第五多，僅次於新北市、桃園市、新竹縣及台中市。

台北市人口流失原因，不外乎房價高到一般民眾負擔不起，以及住宅、人口等雙老羈絆，尤其新建案動輒每坪單價破100萬元、甚至每坪200萬元小宅的比例也越來越高，加上房屋稅籍住宅平均屋齡已超過38年，也就是老屋占比越來越高，今年第一季屋齡30年以上的老宅數量已超過70萬宅，占整個北市比重逾77%，幾乎是每1.29宅就有1宅是屋齡30年以上。

在屋老人更老、且老公寓多無電梯的縣市，已不適合在宅養老，高齡者負擔不起在北市的換屋成本，而年輕人同樣因買不起北市的住宅，進而導致不僅高齡者逐漸逃出台北市、且絕大多數年輕人更是無法跨越北市房價那道高牆。（徐義平）

