新制上路 4類網紅 要課營業稅

2025/09/11 05:30

財政部發布，境內4類網紅要課營業稅，明年6月底前為輔導期。（資料照）財政部發布，境內4類網紅要課營業稅，明年6月底前為輔導期。（資料照）

明年6月底前為輔導期

〔記者鄭琪芳／台北報導〕網紅要課稅了！財政部昨發布作業規範，境內網紅符合4條件之一，包括在我國設實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員處理銷售事宜、透過網路銷售達營業稅起徵點（銷售貨物10萬元、銷售勞務5萬元），應辦理稅籍登記、課徵營業稅，即日起至2026年6月30日為輔導期，未依規定辦理免罰。至於網紅課徵所得稅問題，財政部將另訂作業規範。

財政部將另訂所得稅作業規範

財政部說明，「網紅」指經常性於網路發表創作或分享資訊的個人，「境內網紅」指在我國境內設固定營業場所，或在境內有住所或居所、電腦設備或行動裝置安裝地在境內、使用行動裝置連結手機號碼為我國代碼、依相關資訊（帳單地址、銀行帳戶、IP位址等）可判斷為境內的自然人。

財政部表示，網紅授權平台利用其上傳創作或資訊播放廣告或提供付費服務，平台自廣告主或付費觀眾取得廣告或訂閱收入等，而網紅自平台取得分潤，形成網紅、平台、廣告主與觀眾四方連結的交易，屬新興網路交易型態，因此訂定作業規範，明定境內網紅在我國設有實體固定營業場所、具備營業牌號、僱用人員協助處理銷售事宜、或透過網路銷售達營業稅起徵點，應辦理稅籍登記；而平台自廣告主或付費觀眾取得勞務收入、網紅自平台取得分潤性質勞務收入等，應課徵營業稅。

財政部指出，這類交易課徵營業稅方式，除依勞務訂約方（網紅與平台）判斷外，應以收看及實際消費者判斷，若觀眾位於我國境內，網紅自平台取得的分潤收入屬我國營業稅課稅範圍。舉例說明，境內網紅甲上傳影片到YouTube，自YouTube取得分潤65元，其中源自境內觀眾收看占80%（52元），由甲繳納營業稅；源自境外觀眾收看占20%（13元），可適用零稅率。

考量新制上路，財政部表示，明年6月底前為輔導期間，期間內網紅及平台未依規定辦理稅籍登記、開立統一發票或報繳營業稅，免依營業稅法規定處罰；網紅及平台若因疏忽違反規定，應主動補報補繳。

