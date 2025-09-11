蘋果拉貨！8月營收創史上次高 台積電市值飆31.76兆新高

台積電8月營收亮麗，獲外資連9買，昨股價收1225元新天價。（資料照）

前8月累計營收 創同期新高

〔記者洪友芳／台北報導〕受惠蘋果與AI相關客戶拉貨帶動先進製程需求強勁，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨日公布8月營收為3357.72億元，月增3.9%、年增33.8％，創單月營收次高，前8月累計營收約為2.43兆元，年增37.1%，也創同期新高。值美股走高，台積電ADR又頻攀升，加上SEMICON Taiwan昨開展，多項利多題材加持，台積電獲外資連9買，昨股價收1225元新天價，市值達31.76兆元新高。

蘋果昨舉行秋季新品發表會，亮相新手機iPhone 17系列產品，並有號稱史上最薄的iPhone Air新產品；iPhone 17新手機搭載A19處理器，速度較上一代快20%，而A19處理器正是委由台積電以3奈米製程獨家打造。

請繼續往下閱讀...

台積電先前法說會預估第三季以新台幣兌美元匯率29元計算，營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元），中間值估約季增8%，單季營收再創新高可期。台積電7、8月營收相繼破新台幣3千億元大關，累計達6589.38億元，9月營收估達2632.62至2980.62億元即可達財測目標。法人認為，8月中旬以來，新台幣回貶到30元以上，台積電第三季營運又呈現旺季效應，營收與獲利可望較預期為佳。

台積電昨股價表現強勢，盤中股價一度飆上1230元，最後收1225元，創盤中與收盤歷史新天價，市值衝達31.76兆元也創新高，成交量3.95萬張，其中，外資買超1.46萬張，為連9買，期間累計買超6.47萬張，持股比重提高至73.73%，創10個月來最高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法