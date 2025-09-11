川普開除Fed理事庫克 聯邦法院判決無效

美國聯邦法院批准聯準會理事庫克（圖左）的要求，在訴訟期間可履行職責。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦法院法官九日暫時阻止美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克之舉，在這場史無前例、恐撼動聯準會獨立性的法律戰中，白宮遭遇挫敗，預料美國司法部不久將提出上訴，使該案最終由保守派居多數的最高法院定奪。

美國地方法院法官柯布（Jia Cobb）批准庫克要求，在該案審理期間得以繼續履行其職責。這意謂她可能出席本月中旬的聯準會政策會議，投票決定是否應降息。

川普上月以涉嫌抵押貸款詐欺為由，宣布開除庫克，立即生效，庫克隨後對川普提出告訴，表示他無權將她解職。柯布判決說，該指控不是依「聯邦儲備法」將庫克開除的「正當理由」（for cause），判決書說，「『正當理由』條款的最佳解讀是，開除一名聯準會理事成員的基礎，僅限於理事任內的行為，以及是否忠實、有效率的履行其法定職責」。庫克為二○二二年由時任總統拜登提名擔任聯準會理事。

庫克的律師聲明說，判決「承認並確認」聯準會免於政治干預的獨立性，允許總統以毫無根據的模糊指控非法開除庫克理事，將危及我國金融系統的穩定性並破壞法治。

川普關稅上訴 最高法院11月速審

另外，美國最高法院九日同意快速審理川普政府為挽救其大規模全球關稅而提出的上訴。最高法院將於十一月初審理該案，最終判決可能在年底前做出。美國聯邦上訴法院上月底裁決，川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對貿易夥伴課徵高關稅違法，因為該法並未賦予他此權力。美國財長貝森特表示，預計至明年夏季，美國徵收的關稅將達七五○○億至一兆美元，若最高法院判決敗訴，將造成災難性後果。

