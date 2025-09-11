晴時多雲

懲罰中印買俄油 施壓結束烏俄戰爭 川普促歐盟聯手課100％關稅

2025/09/11 05:30

美國官員透露，美國總統川普已敦促歐盟對購買俄羅斯石油的中國和印度徵收多達100％關稅。（歐新社）美國官員透露，美國總統川普已敦促歐盟對購買俄羅斯石油的中國和印度徵收多達100％關稅。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》、《法新社》報導，美國官員透露，美國總統川普已敦促歐盟對購買俄羅斯石油的中國和印度徵收多達一○○％關稅，華府也將採取相對應的關稅稅率，藉此施壓俄羅斯總統普廷結束烏俄戰爭。

報導說，川普是在歐盟制裁問題特別大使歐蘇利文（David O’Sullivan）與美國官員九日於華府開會時致電加入會談，提及對中國和印度徵收五十％至一○○％關稅的可能性，加入這場會談的還包括美國財長貝森特、烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）等人。

美國官員指出：「俄羅斯戰爭機器的資金來源就是中國和印度購買石油的支出，如果不處理資金來源，就不可能阻止這個戰爭機器。」官員也強調，儘管川普總統準備採取行動，但他認為歐盟必須與美國同一陣線。

川普原先公布對印度進口商品徵收二十五％對等關稅，但八月簽署行政命令，以印度持續購買俄羅斯石油為由，對印度加徵二十五％懲罰性關稅，累計關稅達五十％。印度駐俄羅斯大使館的數據顯示，截至今年三月底的二○二四年度，印度與俄羅斯的雙邊貿易金額已達創紀錄的六八七億美元，為疫情前一○一億美元的近五．八倍。

中國則是俄羅斯石油最大買家，在與美國達成關稅戰休兵，所有進口產品僅被美國徵收三十％關稅後，迄今一直免受次級關稅的影響。

雙方官員討論凍結俄羅斯主權資產

除了可能的關稅，美國和歐盟官員也討論凍結俄羅斯主權資產的問題。美國官員表示：「希望烏俄戰爭結束，因此，我們強烈鼓勵歐洲朋友採取行動。」

